Reprodução Deolane Bezerra e Juju Ferrari são tretadas desde a morte de MC Kevin





A assessoria de Deolane Bezerra nega que a advogada da loira tenha um entrado em contato com a produção de A Fazenda 15 para barrar um desafeto no elenco. Na sexta-feira (11), um suposto áudio de Adélia Soares vazou na internet em que a representante jurídica de Bezerra insinua que a equipe desistiu da contratação de Juju Ferrari por causa de sua cliente.





O áudio foi publicado pela jornalista Fábia Oliveira e viralizou nas redes sociais. Nele, a suposta voz de Adélia diz para um amigo sobre a interferência de Deolane:

“Oi amigo, tudo bem? Sobre a Juju da Fazenda, não vai rolar não, tá bom? A pessoa que está arrumando é amiga da Deolane. Por conta disso, a pessoa não vai facilitar pra Juju, infelizmente. A pessoa que eu conheço, na verdade”, disse parte do áudio.

A inimizade de Juju Ferrari e Deolane é de longa data. Pouco depois da morte de MC Kevin, que era o ex-namorado da advogada, a influencer afirmou no Instagram que a rival estava se aproveitando da tragédia para se promover.

Outro lado

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Deolane desmentiu a história ao dizer que “em hipótese alguma” aquele áudio atribuído a Adélia seja mesmo da advogada.

O representante de Deolane ainda afirmou que a relação da loira com a Record está “muito bem”. Porém, não é o que dizem as fontes da emissoras.

A coluna apurou que a história do vazamento do áudio pegou muito mal na Record. Entre os termos ouvidos pela reportagem sobre a conduta de Deolane e Adélia estão: baixas, medíocres e horrorosas.

A alta cúpula da emissora também está irritada com a situação. Eles estão preocupados com o abalo na reputação do sistema de seleção de elenco da Fazenda e pretendem “não deixar barato”.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.