Reprodução/Instagram Erick Jacquin revela que não toma banho e não escova os dentes





Neste domingo (30), Erick Jacquin publicou um vídeo no Instagram para retrucar a polêmica de que não toma banho ou escova os dentes diariamente. "É o suficiente para você? Amanhã eu tomo banho", disse chef, que apareceu ensaboado debaixo do chuveiro no registro.





A polêmica começou neste sábado (29) após o jurado do MasterChef ter dito em entrevista ao Flow Podcast de que não toma banho ou tampouco escova os dentes. "Eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Perfume…", falou ele, no bate-papo.

A revelação, no entanto, não caiu bem para internautas brasileiros que consideram o gesto como falta de higiene. O nome do cozinheiro, inclusive, foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter neste final de semana.





Erick Jacquin também desaprova escovar os dentes

Além da polêmica com o banho, Jacquin foi bem enfático ao dizer que não escova os dentes com frequência. "[Estão] um pouquinho marrom, porque faz tempo que não faço limpeza”, justificou o jurado.

Ele ainda revelou que nem no seu restaurante tem-se que o costume de escovar os dentes.

"Porque a comida é boa. O cara que vai pagar 500 pau pra comer no Président depois de um minuto que ele comer, vai no banheiro e escova o dente… Ele é um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca", completou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.