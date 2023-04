Reprodução/Gabriel Perline O jurado do MasterChef mudou seu visual para a nova temporada do reality

Erick Jacquin resolveu mudar o visual para a nova temporada do MasterChef. O chef francês, que está no júri desde a primeira temporada, resolveu deixar o cabelo crescer e aparecerá cabeludo na nova leva de episódios.





A coluna esteve no evento de lançamento da nova temporada do programa, realizado na tarde desta terça-feira (25) no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, onde é gravada a competição e viu o visual em primeira mão.

Quando questionado sobre sua nova aparência, Jacquin contou após dez anos no Masterchef Brasil, ele não poderia se sentir velho ao lado de jurados jovens, e a mudança o deixou feliz. "Então falei vou fazer uma coisa, vou deixar o crescer o cabelo até que eu não tenho cabelo branco, então vou deixar crescer um pouco. É bom se mudar, renovar e reinventar", afirmou.

Helena Rizzo, que está em seu terceiro ano no júri do reality, comparou o cozinheiro veterano ao astro francês Gerard Depardieu. "Ele tem uma energia na cozinha maior do que as nossas juntos", enfatizou Rodrigo Oliveira, substituto de Henrique Fogaça no programa.

Durante o evento, a coluna assistiu em primeira mão às cenas de divulgação da nova temporada e acredite se quiser: ele está ainda mais assustador e durão nesta edição. Por diversas vezes, ele apareceu descabelado e suado, olhando apreensivo para os erros dos cozinheiros amadores.

A nova temporada do MasterChef estreia em 5 de maio, e desta vez a competição terá inicialmente 90 competidores, que ao longo das primeiras três semanas passarão por diversas provas até formar o elenco oficial, que irá disputar o prêmio de R$ 300 mil.