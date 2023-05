Divulgação/Band Erick Jacquin mudou o visual para atuar na nova temporada do MasterChef Brasil





Erick Jacquin é a cara do MasterChef Brasil. Embora seja francês e ainda enfrente certa dificuldade para se expressar em português, ele é o único veterano que não pulou fora do barco nestes dez anos do reality no país. Sua gratidão à Band talvez seja a resposta para ele se manter fixo no júri do programa, que o resgatou da pior fase profissional de sua vida e o "ressuscitou" na cena gastronômica nacional.







O cozinheiro, que está prestes a completar 30 anos de residência no Brasil, revelou que estava na pior antes de entrar no júri da competição. Endividado, falido e com o nome sujo na praça, ele estava sem perspectivas na gastronomiae viu na TV a possibilidade de se reerguer. A dificuldade com o idioma o fez ser recusado em todas as emissoras e canais em que bateu na porta.

Divulgação/Band Erick Jacquin durante a execução de uma prova no MasterChef Brasil

Até que em 2014 a Band o contratou. E sua vida deu uma guinada geral. Graças ao trabalho como jurado do maior reality de gastronomia da TV brasileira, Jacquin regularizou todas as pendências financeiras e voltou a investir em seu verdadeiro talento.



"Dez anos atrás eu estava na pior fase profissional da minha vida. Pior fase que um cozinheiro pode ter em sua vida. Falei: 'Só a TV pode salvar a minha vida profissional'. E a Band acreditou em mim, acreditou no meu português, que é muito bom", disse ele, arrancando risos dos jornalistas presentes no evento de lançamento da nova temporada do programa.

"Já fui recusado em outra emissora, e a Band confiou em mim, acreditou. Comecei o MasterChef e meu telefone começou a tocar de novo. Isso aqui é uma coisa que você não pode imaginar como é muito bom. Eu consegui abrir um restaurante, consegui pagar a minha dívida, eu consegui tanta coisa com o MasterChef que eu posso só agradecer. MasterChef é tudo", disse o veterano, com a voz embargada.

Jacquin está no programa desde sua primeira temporada, quando foi contratado para avaliar os pratos dos aspirantes a cozinheiros ao lado de Paola Carosella e Henrique Fogaça. Em 2014, o reality ainda era uma incógnita e ninguém imaginava que ele se tornaria um fenômeno na TV.

E o chef francês tampouco imaginava que cairia nas graças do público, com seu biquinho, sotaque carregadíssimo e broncas ininteligíveis, que obrigou a Band a legendar todas as suas falas. E mesmo com tanta austeridade, ele cativou a audiência, e se tornou uma das figuras mais queridas pelo público fiel do reality show.

Novo visual

Embora o MasterChef Brasil tenha como principal novidade neste ano a chegada de Rodrigo Oliveira ao júri, Erick Jacquin não quis ficar para trás e também inovou: mudou completamente o visual e deixou a cabeleira crescer.

Quando questionado sobre sua nova aparência, Jacquin contou que após dez anos no MasterChef Brasil, ele não poderia se sentir velho ao lado de jurados jovens, e a mudança o deixou feliz. "Então falei: 'Vou fazer uma coisa, vou deixar o crescer o cabelo'. Até que eu não tenho cabelo branco, então vou deixar crescer um pouco. É bom se mudar, renovar e reinventar", comentou o jurado.

A décima temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira (2), a partir das 22h45, na Band.