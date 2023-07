Reprodução/Instagram Wanessa Camargo abre álbum de fotos de viagem com Dado Dolabella





Prestes a lançar seu novo álbum, Livre, Wanessa Camargo fez reflexões sobre a própria vida. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora admitiu que, mesmo tendo sido casada com Marcus Buaiz por 17 anos , o grande amor da sua vida é Dado Dollabella. O casal está junto desde outubro do ano passado após terem se relacionado no começo dos anos 2000.







"Fui casada durante 17 anos, criei uma família e uma história bonita com o Marcus, mas não tenho dúvida de que o Dado é meu grande amor. Quando nos conhecemos éramos muito novos, havia muitas questões, pressão, imaturidade de ambos. A vida se encarregou de colocar a gente de volta no tempo, só que de outra maneira", contou ela.

Wanessa ainda acredita que tomar tal decisão não é tão fácil assim, já que o casal já teve um passado junto. "Eu acho que tem um ato corajoso meu, não só de ‘uau, vou jogar as coisas pra cima e vamos ver o que dá’, mas também de assumir essa relação porque eu confio na mudança dessa pessoa (Dado Dolabella). Eu acho que as pessoas estão muito reticentes às mudanças, não acreditam. E eu acredito".

Vale a pena retomar um amor antigo? Wanessa responde

A cantora também relembrou que refletiu bastante sobre a possível volta com o amor de adolescência: "Quando olho para quem eu era há vinte anos e vejo que a maturidade fez um 180 graus comigo, vejo quanto melhorei em várias questões. Sinto mais empatia, sou mais capaz hoje, tenho um olhar diferente".

Ela prossegiu: "Por que então as pesoas não podem mudar? Cara, a dor transforma. Eu passei as minhas, o Dado passou as dele, por que não tentar? Por que não ver o que está ali, todo aquele amor vibrando? Acho que podemos amar muitas pesoas na vida, de formas diferentes, e elas vêm paras nossas vidas pra nos ensinar, pra gente construir", concluiu.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.