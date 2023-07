Divulgação/Flamengo Pedro, atacante do Flamengo





Centroavante do Flamengo, Pedro se pronunciou nas redes sociais neste sábado (29) após ter levado um soco do preparador físico do time, Pablo Fernandez. No texto, o jogador revelou que a hostilidade física não foi a única violênica que tem enfrentado nos bastidores do clube. "A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas", pontuou.





A confusão entre Pedro e Pablo Fernandez aconteceu no final do jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, em que o time carioca venceu a disputa por 2 a 1 do Campeonato Brasileiro. Segundo testemunhas, Pablo agrediou o centroavante por ele ter parado de se aquecer junto aos colegas para sentar no banco de reserva nos minutos finais da competição.

O episódio logo foi replicado por jornalistas, e Pedro optou por fazer um boletim de concorrência contra Pablo Hernandez, que é membro da comissão do técnico Jorge Sampaoli. Ele também postou sua versão dos fatos nas redes sociais ainda na madrugada:

"Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli".

No relato, Pedro ainda esclareceu que tem sido vítima de agressões psicológicas nos bastidores do clube. "A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje", pontuou.

Ele finalizou: "Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face".

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.