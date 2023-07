Reprodução Adriane Galisteu em A Fazenda 14





A demissão em massa que ocorreu na Record nesta semana afetou a produção de A Fazenda 15. Por conta dos cortes que também aconteceram na equipe jurídica, os 22 participantes da nova edição ainda não receberam a prévia do contrato com a emissora. Ou seja, pelo menos por enquanto, todos os acordos para estarem no reality show são verbais.







Fontes da nossa coluna nos informaram que o primeiro documento jurídico deveria ter sido entregue ao elenco na última sexta-feira (21), mas isso não aconteceu. Por isso, alguns futuros peões estão preocupados quanto a participação no reality show. Inclusive, alguns dos funcionários que foram demitidos lidavam diretamente com os contratos de A Fazenda.

É com esse primeiro documento que os participantes tem a chance de conversarem com seus advogados sobre todas as cláusulas de contrato e se há alguma coisa para ser revista no texto. E, por conta da falta deste contrato, a Record ainda se complica até na questão dos pagamentos dos participantes.

Como acontece em outras edições, os peões tem seus cachês pagos em três parcelas. Após a assinatura do contrato, eles receberam os valores no começo de agosto, antes da estreia do reality show, em outubro durante o andamento do programa e após o mesmo for finalizado --o que acontece em dezembro.

O que sabemos de A Fazenda 15

Criticada em relação ao cachê dos participantes de A Grande Conquista, a Record foi mais generosa quanto a bonificação dos 20 integrantes de A Fazenda 15. Assim como os últimos anos, cada convidado recebe cerca de R$ 80 mil para ficar confinado até três meses na competição.

Como noticiado pela coluna, dois famosos já recusaram as investidas da Record: Renata Frisson, a Mulher Melão e o sertanejo Gabriel, da dupla com Hugo Pena.

Ela tem faturado um dinheirão aqui fora e não vê o reality como uma boa janela para ampliar sua projeção em seu nicho de trabalho. E o cachê oferecido pela emissora também não chega perto do que ela está acostumada a faturar com o contéudo que vende no Only Fans.

Já Gabriel precisou recusar sua ida ao reality show neste ano, mas fez questão de deixar as portas abertas para compor o elenco da temporada do ano que vem. Isso mesmo, ainda há possibilidade de vermos o sertanejo como um "peão" na TV. E a coluna te conta o porquê com exclusividade.

Acontece que Gabriel, ao contrário da funkeira Mulher Melão que negou prontamente o convite, queria muito participar do programa. Quando foi convidado pelos produtores, o cantor explicou que a dupla teria uma agenda de 7 shows para cumprir durante o período do confinamento e justificou que deve respeitar os contrantes, até porque as multas de cancelamento seriam muito grandes.

Sendo assim, o artista recusou a proposta de cachê feita pelos produtores no valor de R$ 80 mil reais. Mas tentou deixar aberta a possibilidade de vir a participar da próxima edição de A Fazenda.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.