Reprodução Xuxa





Xuxa acredita que Marlene Mattos quis prejudicar seu programa norte-americano. No segundo episódio do documentário biográfico, a apresentadora lembrou o fracasso da empreitada por não saber falar inglês direito. Ela também descobriu que a diretora realmente não queria que o projeto fizesse sucesso lá fora.





"Mas o pior disso foi eu ter a certeza que as coisas não aconteceram não pelo meu inglês. Foi porque o Lynch, que foi meu diretor, deixou claro que a Marlene, pelo fato de não falar nada de inglês, ela disse: ‘Se a Xuxa começar a fazer sucesso lá fora, não vai precisar de mim. Então não quero que ela faça nada lá fora e aí todas as portas foram fechadas", lembrou ela.

Thomas W. Lynch, produtor de TV à frente do programa americano, deu entrevista para o documentário e deu detalhes sobre toda sua confecção. O título foi gravado em 1993 com quase 70 episódios e reprisado até 1996.

"A barreira do idioma foi o desafio do programa. Mandamos um professor de inglês para ela seis meses antes. Rapidamente se tornou uma questão o que podíamos fazer para ela ficar protegida e ser autêntica", explicou.

“Acabamos fazendo foi uma versão americana do programa dela, do que tinha feito sucesso mundial. Que não era um programa ruim, mas, àquela altura da minha carreira, não queria fazer algo que fosse imitação", prosseguiu Lynch.

"Queria algo diferente, minha marca registrada era ser diferente. E tive que fazer uma maturação dos meus instintos criativos para mesclar o que eu achava certo com a Marlene, que sempre falava pela Xuxa. E o programa foi uma mistura das nossas ideias", disse o executivo.

No entanto, o produtor começou a se dar conta de que o projeto foi boicotado por Marlene Mattos -- já que Xuxa nunca fazia entrevistas sobre . A única delas a ser marcada aconteceria no Good Morning America, mas a apresentadora passou mal e precisou voltar às pressas para o Brasil.

Perguntado sobre o fracasso do programa, Lynch respondeu: "Não diria que ela estava com medo ou teve uma crise. Acho que estava trabalhando demais. Não era só o programa de TV, também fazia shows, gravava discos, não desacelerava. Ela ainda tinha obrigações no mundo todo. E acho que pensou: ‘Por que fazer mais uma divulgação?’. Ela já tinha feito milhões, só que não nos Estados Unidos. Ela já tinha sido entrevistada no mundo todo. E acho que foi coisa da empresária. Acho que Marlene teve influência nisso", falou.

Xuxa concordou com o ex-parceiro de trabalho: "Na época, fazia um programa na Argentina e tive dois meses para aprender o espanhol. O espanhol, até por ser muito parecido com o português, deu certo. Mas, com o inglês, me deram também esse tempo. Foram dois meses e era impossível que eu me saísse bem. Foi catastrófico, foi horrível. Foi uma coisa bem ruim", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.