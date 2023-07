Reprodução/Record Patrícia Costa e Mylena Ciribelli foram demitidas da Record nesta segunda-feira

A segunda-feira amanheceu turbulenta na Barra Funda. A Record decidiu promover um corte generoso em sua folha de pagamentos e está demitindo diversos profissionais do Jornalismo, incluindo profissionais do vídeo e chefes que recebiam altos salários. No pacote de dispensas está a apresentadora Patrícia Costa, que comandava as edições de sábado do Fala Brasil.







Mylena Ciribelli, que havia deixado a Globo em 2008 para comandar os programas esportivos da Record, também entrou no pacote de demissões. Como a emissora está sem previsão de um calendário de cobertura desta área, sem programas próprios, ela acabou sendo dispensada.



Fontes da coluna apontaram que as demissões afetaram principalmente o time de chefões do Jornalismo. A avaliação é que no setor há "muito cacique para pouco índio", e que muitos profissionais executavam pouco para o tamanho dos salários que recebiam.

Na lista de cortes estão Grego Georgios Theodorakopoulos, que estava na Record há 14 anos e trabalhava como gerente de Esportes, e Luiz Matos, o Canário, outro executivo. Carmen Farão, que estava no cargo de Coordenadora de Edição Digital - Multiplaforma, também foi desligada.

A coluna não para de receber nomes de jornalistas que estão sendo desligados hoje. Alguns deles estão pisando na emissora e sendo conduzidos automaticamente ao departamento de Recursos Humanos, onde são informados de suas dispensas. Este texto será atualizado conforme a lista de profissionais foi aumentando.

Procuramos a Record pela manhã, pedindo um posicionamento sobre a demissão em massa que vem promovendo, mas até agora não tivemos um retorno. Incluiremos nesta publicação caso a nota oficial seja enviada.

Tendência de mercado

As demissões promovidas no Jornalismo da Record, infelizmente, atendem a uma tendência do mercado. Desde que a Globo realizou um corte gigantesco neste departamento no início do ano, substituindo altos salários por profissionais mais baratos, as demais emissoras optaram por seguir pelo mesmo caminho.



A TV Gazeta seguiu esta tendência e já dispensou um enorme time de profissionais. A Record, que já vinha fazendo cortes pontuais, decidiu pegar um pacotão de jornalistas e demitir tudo de uma só vez nesta segunda-feira. Profissionais de outros setores também deverão ser dispensados.