Reprodução/Instagram Mauro Jr entrou na lista de cortes, mas foi poupado pela Record





Com uma extensa lista de demissões no departamento de Jornalismo, a Record comeu algumas bolas no processo de desligamento em massa e foi obrigada a voltar atrás e manter em seu quadro de funcionários o repórter Mauro Jr, que pertence ao Núcleo de Reportagens Especiais e faz entradas no Domingo Espetacular e no Repórter Record Investigação.







Mauro chegou a ir ao departamento de Recursos Humanos na segunda-feira (17) para assinar sua rescisão, mas lembrou os chefes de um detalhe: ele faz um tratamento de saúde há algum tempo. A coluna não vai revelar aqui o diagnóstico do jornalista, mas sua condição --desenvolvida enquanto funcionário da Record-- o impede de ser desligado.

Com isso, o caso foi levado para cima e sua demissão acabou cancelada. Como a ordem na Record é cortar custos, a coluna não pode afirmar se algum outro jornalista acabou demitido em seu lugar para que a emissora atingisse a margem de corte estipulada na folha de pagamentos.

Procuramos a Record para entender melhor o caso, mas a emissora limitou-se a dizer que o jornalista não foi demitido, assegurando que ele segue em seu time de funcionários.

Mauro Jr está na Record desde junho de 2016, e entrou para reforçar o Núcleo de Esportes. Mas desde março de 2020, quando iniciou a pandemia de Covid-19, ele foi transferido para a equipe de reportagens especiais. Antes de ir para a emissora de Edir Macedo, ele trabalhou na Globo por 5 anos, na Fox Sports por 2 anos e meio, e teve uma breve passagem pela TV Escola.

Outro caso

Uma outra situação que pode complicar a Record com seu processo de demissão em massa é o caso de Grego Georgios Theodorakopoulos, um dos executivos de alto salário, também dispensado na última segunda-feira. A coluna apurou que faltavam apenas três meses para ele dar entrada em sua aposentadoria, e isso foi ignorado pela emissora.

Embora não exista uma lei trabalhista que garanta estabilidade de emprego a quem está às vésperas de se aposentar, há um convenção sindical que protege jornalistas, como é o caso de Grego, que estava na Record há 31 anos e 4 meses.

A Record também foi questionada pela coluna sobre o caso de Grego, e a emissora apenas afirmou que "não há estabilidade para o Georgios Theodorakopoulos". Tentamos contato com o executivo para saber se ele levará o caso à Justiça, mas não tivemos sucesso em nossas tentativas.

Rombo milionário

A onda de demissões na Record tem atingido todos os departamentos, mas o Jornalismo é o mais lesado por enquanto. Estima-se que 200 profissionais serão dispensados até o fim desta semana.

A ação da emissora se dá por conta do prejuízo de R$ 500 milhões que sofreu em 2022, causando um enorme rombo em seu caixa. O passaralho levou em consideração profissionais que ganhavam altos salários e tinham baixa produtividade, e também alguns nomes que já estavam na mira da degola por conta de seus baixos desempenhos.