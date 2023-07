Reprodução Leo Mendonça junto com a avó, dona Ruth





Filho de Marília Mendonça, Leo, de quase dois anos, encontrou a sósia de sua mãe neste sábado (22). O vídeo do momento viralizou nas redes sociais de maneira negativa, já que o menino pareceu confuso nas imagens. "Simplesmente não é possível que alguém tenha achado que isso seria uma boa ideia", disse uma fã.





Leo e a avó, dona Ruth, participaram de um evento esportivo em Goiâna quando encontraram a sósia de Marília. A cantora morreu em novembro de 2021 em um acidente de avião em Minas Gerais e, nesta sábado, ela faria 28 anos.

Em entrevista ao G1, a mãe da sertaneja explicou que a sósia de Marília havia feito uma viagem longa para encontrá-los na evento público. "Ela pode parecer bem de longe a mãe dele, mas não foi que ele conheceu", afirmou ela.

Nas imagens viralizadas, Leo aparece desconfiado no colo da avó quando vê a sósia. "Acho que ninguém teve a intenção, claro, mas fiquei arrasado vendo o vídeo do filhinho da Marília Mendonça. Precisava?", disse o influencer Muka, em uma postagem no Twitter.

"O que fizeram com o filho da Marília Mendonça foi de uma violência grande. O menino completamente desconfortável vendo a sósia da mãe", reclamou outro internauta, na mesma rede social.

