Reprodução Joelma durante show





Joelma precisou cancelar sua agenda de shows por tempo indeterminado. Neste sábado (22), a cantora passou mal durante uma apresentação em Santa Maria das Barreiras, Pará, e foi orientada por médicos a descansar até ficar completamente curada.







"Meus babys, canto para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando nesse dom que Papai do Céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês!", disse Joelma, em parte da nota publicada pela assessoria de imprensa em suas redes sociais.

O escritório da cantora também se pronunciou na mesma nota: " A Jshows reiteira que Joelma não se sentiu bem no show da noite deste sábado (22) por conta deu uma recaída e, portanto por orientação médica, seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por tempo indeterminado", pontuou.

Confira a nota:

















Joelma precisou ser socorrida por SAMU

Essa não é a primeira vez que a cantora precisou se ausentar dos shows por conta de ordens médicas. No último dia 8, Joelma estava pronta para subir ao palco quando se sentiu mal e precisou ser atendida por uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

A banda já estava no palco, pronta para iniciar o show, quando Natália Sarraff, filha da cantora, tomou a dianteira e exibiu um vídeo no telão, e nele apareceu Joelma dando uma justificativa aos fãs sobre seu estado de saúde e necessidade de cancelamento da apresentação.

"Vim pra fazer o meu show, mas infelizmente eu peguei uma gripe muito forte e não tenho condições de fazer esse show. Estava tudo pronto para fazer o show, mas não vai dar. Mas vou me recuperar pra voltar e fazer esse show, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus, todos", disse a cantora, visivelmente abalada.

Para não deixar o público totalmente na mão, Natália, que também é cantora, performou algumas músicas de maneira improvisada, mas foi bem recepcionada pela plateia que esperava o show completo de sua mãe.

"Como vocês viram, mamãe não ficou bem. Ela está muito gripada, pulmão tá bem ruinzinho. Infelizmente vamos cancelar os shows desse fim de semana para ela se recuperar, se cuidar, beleza? Em Bragança, para não deixar a galerinha na mão, assumimos o palco, até eu entrei na rodada. Quando Deus manda a gente vai e obedece, e pela minha mãe eu sou capaz de qualquer coisa", justificou a jovem em suas redes sociais.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.