Ex-participante do BBB 22, Eliezer contou neste sábado (15) que sofre de um desiquilibro hormonal que causa aumento no tecido mamário: a ginecomastia. Ele foi perguntado sobre tal assunto por seus seguidores após tirar uma foto com a filha Lua no colo, o que evidenciou o inchaço nas mamas, e alguns fãs lhe perguntaram se tinha colocado silicone propositalmente.





"O que eu tenho é ginecomastia, que é o crescimento da mama no homem por causa de um desequilíbrio hormonal", começou o empresário, em uma série de vídeos publicados nos Stories. "Por mais que eu sempre tenha levado isso muito 'de boa', com pessoas que 'me zoam', principalmente quando eu estava no BBB, é uma coisa que me incomoda muito e que pirou agora, durante a gestação da Lua".

Em seguida, Eliezer contou que seus níveis de testosterona estão muito baixos ultimamente, o que contribuiu para o aumento das mamas.

"Alguma coisa aconteceu no meu corpo que meu organismo reduziu e muito o hormônio masculino no meu corpo. E isso tá me preocupando já, que é um dos fatores que causam a ginecomastia no homem. E igual, emagreci oito quilos já, e até agora meu peito não diminuiu", comentou.

Más decisões no passsado

Mas, além da baixa testestorena, Eliezer acredita que sua forma de lidar com a condição no passado também piorou a ginecomastia. Antes, o ex-BBB usava hormônios para ficar em forma sem ter acompanhamento médico.

"Eu sempre tive isso, mas acho que as minhas decisões 'pioraram' o grau da minha, porque quando eu tava 'seco', 'magro, conseguia disfarçar, mas para isso eu tomava hormônio, 'bomba' para tirar a gordura do meu corpo. Mas quando eu parava de tomar e 'engordava', o peito voltava o dobro. Na época, quando eu tomava os hormônios, eu só pensava no presente, hoje eu vejo que me lasquei", pontuou.

Por fim, Eliezer afirmou que leva o assunto na brincadeira, mas que se policia na hora de tirar fotos do peitoral por ter receio quanto a sua aparência. "Vocês podem rodar meu feed, eu posso contar na mão o número de fotos sem camisa que eu tenho, mesmo quando eu tô 'magro' as que tenho na praia sempre coloco uma blusa de botão aberta para 'esconder' o meu peito porque realmente me incomoda muito. E agora tô na luta para ver se consigo diminuir ou tratar", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim