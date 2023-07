Reprodução/Record - 31.05.2023 Faby Monarca em 'A Grande Conquista'





Participante de A Grande Conquista, Faby Monarca contou neste sábado (15) que não pretender estar na final do programa da Record. A mãe da modelo morreu na última terça-feira (11) por conta de um câncer no pulmão. "Está tudo muito recente em meu coração com a dor da perda da minha mamãe, o que tem me causado uma imensa tristeza em minha vida", pontuou.







No texto publicado no Instagram, F aby relembrou seus melhores momentos no confinamento. Ela desistiu de A Grande Conqusita no último dia 9 após descobrir a doença da mãe.

"Foi um programa maravilhoso! Nunca vou me arrepender de ter participado, infelizmente tive que sair por todo o ocorrido que vocês sabem e que me pegou de surpresa e me devastou. Gostaria também de expressar toda a minha gratidão por tudo e estou muito feliz por ter sido um programa que deu certo", começou.

Por conta do estágio avançado da doença, a mãe de Faby, Anita Cristina, morreu na última terça (11) e Faby optou por não estar presente na final do reality show, que acontecerá na próxima quinta-feira (20):

"Está tudo muito recente em meu coração com a dor da perda da minha mamãe, o que tem me causado uma imensa tristeza em minha vida. Eu não tenho psicológico para estar por lá e também não quero atrapalhar a alegria de ninguém. Quero ver pela tv todos muito felizes, é o momento de cada um brilhar. Quero que esse ciclo se encerre da melhor forma e do jeito que o reality merece, com alegria, assim como começou e, no momento, não estou em condições de fazê-lo", justificou.

Confira a postagem de Faby Monarca:









*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.