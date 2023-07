Reprodução/Instagram Ex-affair de Neymar, Fernanda Campos rebate críticas por aparência





Ex-amante de Neymar, Fernanda Campos não pretende deixar a história morrer nos próximos meses. Convidada pela Record para estar no elenco do Paiol de A Fazenda 15, a modelo quer usar a pulada de cerca do jogador o quanto puder para se tornar conhecida. Assim, a moça garante que conseguirá apelo popular para ganhar a votação do programa da Record para estar na sede.







De acordo com fontes da coluna, Fernanda já acertou um contrato de R$ 20 mil com a emissora para integrar o elenco do Paiol. A dinâmica, vista nas duas últimas edições de A Fazenda, juntará cinco subcelebridades em um pré-confinamento onde apenas uma delas terá a chance de integrar o elenco fixo. Tal escolha é feita por votação popular.

Por isso, Fernanda está tão empenhada em soltar informações sobre o breve caso que teve com Neymar. O jogador transou com a moça enquanto logo depois que anunciou a gravidez da namorada Bruna Biancardi.

A ideia é que a imagem da modelo seja fortalecida até setembro, que é quando começará A Fazenda, para que o público a escolha para disputar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

No ano passado, Bia Miranda fez algo semelhante para estar no programa da Record. Apontada como affair do ex-jogador Adriano Imperador, a moça inflamou até uma rixa com a mãe Jenny Miranda nas redes sociais para surfar na onda da popularidade. Tal estratégia deu certo e ela chegou a sede. Por fim, Bia ficou em segundo lugar no reality show.

*Texto de Daniele Amorim

