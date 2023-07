Reprodução Vampeta na capa da G Magazine, que saiu em janeiro de 1999





Ex-jogador do Corinthians, Vampeta fez sucesso no final dos anos 1990 quando foi o primeiro atleta do esporte a posar em um revista destinada ao público gay. Vinte e quatro anos depois, ele finalmente revelou por que topou a empreitada curiosa: o valor exorbitante do cachê para os padrões da época.







Meses antes do ensaio, o veterano estava em um encontro de amigos quando bebeu um pouco além da conta e conversou com um dos representantes da publicação.

"O dançarino Alex (da banda Quebradeira) tinha acabado de posar nu e estava na mesa com a gente. Aí falaram: 'quero ver algum jogador ter a coragem de posar nu'. Eu, já de fogo, ganhava R$ 25 mil (como jogador do Corinthians), disse para o Levi (da revista), que estava na mesa: 'eu tenho coragem!'. Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: 'me dá R$ 100 mil' (quatro salários meus)", contou Vampeta, no podcast Acompanhadas.

Porém, o que o ex-jogador não esperava, era que o diretor da diretor faria o cheque no mesmo momento. "Compensou no dia seguinte e eu tive que posar. Na época, o Corinthians tinha acabado de ganhar o campeonato brasileiro", relembrou. As fotos foram feitas logo depois e a revista saiu nas bancas em 3 de janeiro.

Vampeta, por sua vez, não contou para ninguém sobre o trabalho e foi bombardeado de ligações de amigos, empresários e parentes após ter passado as férias na Bahia. "Mas a revista vendeu muito e é a mais vendida até hoje. Não deu em nada, só recebi elogios", contou.

Apesar dos comentários de conhecidos que reprovaram sua atitude, Vampeta afirmou que ficou bastante cobiçado entre as mulheres. "O que eu peguei de mulher, sacanagem não... O que chegava de cartas para mim no Corinthians. O que eu peguei de modelo fera...", finalizou ele, no podcast.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP.