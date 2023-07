Reprodução/Youtube Tiago Pavinatto durante o Pingo nos Is, programa da Jovem Pan





Comentarista do Pingo nos Is, programa da Jovem Pan, Tiago Pavinatto comparou o presidente Lula com o ditador Adolf Hitler nesta sexta-feira (14). Na ocasião, o comunicador reclamou de uma fala do político durante o congresso da União Nacional de Estudantes (UNE), em que afirmou que o Brasil "conheceu o facismo nos últimos anos" por conta da ascensão de Jair Bolsonaro no Executivo.





Apoiador declarado do ex-presidente, Pavinatto se irritou com a colocação do político e fez questão de compará-lo com alemão responsável pelo extermínio de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). "Eu vou contar pra vocês uma coisa. Um líder político conquistou todo um povo. Esse líder era muito carismático. Esse líder foi preso", começou ele.



"Esse líder-presidente do partido foi preso. E a sua prisão quase sumiu com o partido, que foi perdendo cada vez mais as eleições legislativos, executivos [...] Mesmo esse líder preso numa acomodação especial, ele podia ler muito e era ainda recebia visita de autoridades perguntando se estava tudo bem com ele. [...] Ele foi solto antes do tempo da condenação mesmo com várias provas da polícia e da promotoria atestando que ele deveria continuar preso. De quem eu estou falando? De Adolf Hitler. Esse trecho está na página da biografia", prosseguiu.

Pavinatto, então, afirmou que quando vê Lula em tais eventos como esse, acredita que o presidente foi tomado pelo "espírito de Hitler". "Aliás, senhores muito me espanta, o jeito que ele fala, porque parecia Hitler falando numa cervejaria em Munique", criticou.

Em seguida, o comentarista também criticou o público do congresso, que majoriarmente era formada por estudantes. "Quem acredita nisso é um coitado [...] um estudante que acredita na palavra do Lula, que diz que o Brasil viveu o nazismo durante os últimos quatro anos...", finalizou.

Confira o comentário:





*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.