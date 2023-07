Reprodução/Instagram O apresentador surpreendeu seus seguidores

O apresentador Sikêra Jr. publicou um vídeo no Instagram passando perfume em suas partes íntimas. Além da bizarrice da cena, os internautas ficaram intrigados com o volume praticamente inexistente nas partes baixas. "Eu não acredito que vi essa cena!", comentou um de seus seguidores.



Ao som de A Maga e a Gorda, de Alberto Kelly, o ex-apresentador da RedeTV! aparece dançando na publicação. "Fim de semana promete", escreveu na legenda.

Nos comentários, os internautas se mostraram abismados com o vídeo. "Esse queima, agora tenho certeza que queima mesmo", escreveu um deles. "Misericórdia. Fumou, cheirou ou bebeu o quê?", comentou outro.

Outros também o criticaram: "O dia que ele cair no conceito e se der conta que ele é uma pessoa pública, e que o público dele também envolve crianças, acredito que ele irá repensar duas vezes antes de postar esse vídeo".

Falta de audiência

Vale lembrar que a coluna contou em primeira mão a saída de Sikêra Jr. da RedeTV!, por conta de inúmeros problemas na emissora.



Com a falta de audiência, sem anunciantes e com um salário incompatível com o que ele realmente rendia na emissora, o apresentador teve o contrato rompido, mesmo que esse só vencesse em 2027.



O péssimo desempenho de audiência fez com que Sikêra não tivesse outra escolha, a não ser aceitar a rescisão de contrato, abrindo mão até mesmo da indenização.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko