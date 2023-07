Reprodução/SBT O SBT não deverá mais manter contrato com Rede Tribuna

Nesta sexta-feira (14), a Justiça de Pernambuco determinou a suspensão imediata do contrato do SBT com a Rede Tribuna, afiliada há 38 anos da emissora fundada por Silvio Santos no Espírito Santo. Embora o contrato tenha se encerrado no dia 1° de julho, uma decisão liminar obrigava o contrato a ser mantido.



Ainda assim, o SBT não concordou com a situação e realizou um pedido, acatado pelo desembargador Cândido Saraiva de Moraes. Para ele, a obrigação da continuidade do vínculo entre as emissoras "configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário a limitar a autonomia da vontade e a liberdade contratual das partes envolvidas".

Na decisão, Moraes informa a suspensão do contrato de afiliação entre a Rede Tribuna e o SBT, enquanto perdure tal entendimento ou até o julgamento do mérito recursal.

"No caso dos autos, observo a verossimilhança das alegações da Parte Agravante (SBT), especificamente quanto ao perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, considerando as alegações de deficiência técnica da Agravada (Rede Tribuna) para o cumprimento da continuidade do contrato, bem como o término da avença, que tem prazo determinado de cinco anos", afirmou.

Problemas e renovação

O fim do contrato havia sido anunciado em primeira mão por esta coluna, mas a Justiça determinou a renovação, já que o canal deveria contribuir para o Jornalismo ético produzido há mais de 85 anos e em busca da preservação da atividade empresarial.

A emissora existe desde 1985 e reproduz grande parte dos conteúdos do SBT em sua programação. Além disso, consolidou-se a 1° maior emissora de TV do Espírito Santo, mas perdeu seu prestígio nos últimos anos.

O motivo? A falta de investimento dos donos da rede fez com que programas próprios não atraíssem a audiência ou não conseguissem se manter em pé. Já os conteúdos religiosos, cada vez mais implantados no canal, fizeram com que parte do público fiel se afastasse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko