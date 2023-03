Reprodução Tiago Pavianatto durante Pingo nos Is





Apresentador da Jovem Pan, Tiago Pavinatto perdeu o controle no Pingo dos Is na última terça-feira (28) ao xingar o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) por supostamente ter ofendido o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) em uma sessão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O mais novo foi chamado de "chupetinha" por um colega e alguns vídeos publicados nas redes sociais davam a entender que o presidente da CCJ havia proferido o insulto.







"Eu não sei se eu vou continuar nessa emissora depois disso. Mas eu queria dizer para esse senhor que chupetinha boa deve ser a dele quando ele tira a chapa. É isso que eu acho", iniciou o apresentador. "Porque se fosse comigo, ou se fosse qualquer outro falando 'chupetinha' para um homem, a esquerda já estaria chamando de homofóbico, já estaria pedindo a cassação do mandato", criticou.

Assumidamente gay, Pavianatto ficou visivelmente incomodado com a cena e foi subindo o tom de sua voz aos poucos para defender o deputado bolsonarista.

"Se isso não é quebra de decoro, esse senhor sem cabelos, ele foi homofóbico. Não que o Nikolas Ferreira seja gay, mas quando você diz para uma pessoa do sexo masculino 'chupetinha', você está tirando sarro dele, chamando-o de gay de forma pejorativa. Então muito mais do que a peruca do Nikolas Ferreira, Rui Falcão [foi homofóbico]. Agora, se vier todo mundo com a desculpa de que ele perdeu o juízo, isso é homofobia. Isso é homofobia! Ele usou 'chupetinha' para se referir a um heterossexual, chamando-o de gay, de homossexual", disse ele, completamente exaltado.

Foi a partir daí que Pavinatto se sentiu no direito de dizer, ao vivo, como o deputado aliado de Lula deveria praticar sexo oral. Isso tudo aconteceu à luz do dia, em um telejornal exibido a todo o país. Repare nas falas completamente fora do tom do jornalista:

"Eu sou gay! Eu sou homossexual! E eu fiquei ofendido. Porque eu sou homossexual, eu faço sexo oral. E quando você diz que alguém que não é gay faz sexo oral, de maneira pejorativa você está me dizendo que eu sou uma aberração. E aí, cadê a associação LGBT? Eu, como gay, me senti ofendido. Eu senti que isso foi crime de racismo. Vai acontecer alguma coisa agora com o PT ou é homofobia do bem? Eu estou cansado de crime do bem nesse país."

"A cara deslavada desse senhor, que eu indico arranca a chapa e faz uma chupeta", recomendou. "Para mim chega! Isso é a gota d'água. Um partido que é do amor, que prega a união, a decência, a democracia, fazer uma cena dessa? Essa é a do PT. Velho fascista, é isso que ele é".

André Janones assume ter xingado Nikolas Ferreira



Deputado federal, André Janones (Avante-MG) assumiu que foi o responsável por ter chamado Nikolas na sessão. "Eu fiquei esperando até aqui algum parlamentar que tivesse, aqui nessa comissão, a valentia que tem nas redes sociais. Mas infelizmente, parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos, não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o 'deputado chupeta' de 'chupetinha'. Quem usou essa expressão fui eu", falou ele, na manhã desta quarta-feira (29).

O político acrescentou que a ofensa não tem viés homofóbico: "Venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nikolas Ferreira. Lá em Minas, Nikolas Ferreira é tratado como chupeta, esse é o apelido. E não tem nada a ver como homofobia, não vamos transformar um problema sério como é a homofobia no nosso país em que milhares de homossexuais são assassinados e são vítimas de ódio com apelido".

*Texto de Daniele Amorim

