Reprodução/Youtube Jovem Pan News Tiago Pavinatto repercute, mais uma vez, com falas incabíveis no noticioso vespertino da Jovem Pan









Tiago Pavinatto parece se opor a qualquer indício de sensatez ao discorrer sobre os temas que trata em seu jornalístico Linha de Frente, da Jovem Pan News. O talk show analisa assuntos quentes na política, entretenimento e comportamento, e conta com cinco comentaristas para enriquecer os debates, mas despenca no nível no momento em que o âncora usa termos sexuais para se expressar –como aconteceu na última terça-feira (30).





O momento incabível ocorreu na discussão sobre o retiro promovido pelo presidente Lula, na terça, em que o petista se reuniu com os líderes da América do Sul para alinhar agenda regional comum:

"Pensem nas atividades de um popô (...). Uma coisa é você vender para o caloteiro. Outra coisa é você comprar do caloteiro. Uma coisa é algo que sai do popô quando você se senta na privada. Outra coisa é coisa que entra no popô. O no caso do vetor que entra no popô é vender pro caloteiro. E comprar do caloteiro é o que você faz na privada", disparou ele, intervindo na discussão.

No entanto, esta não é a primeira vez que Pavinatto destaca a sua compostura no noticioso. Vale lembrar, por exemplo, que em março o jurista se exaltou durante comentário no programa Os Pingos nos Is e deu uma "dica" para o deputado federal Rui Falcão (PT-SP).

"Eu sou gay, eu faço sexo oral! Arranca a chapa [dentadura] e faz uma chupeta", recomendou o homem, que ainda se referiu ao político como "velho fascista" e prosseguiu com mais falas incabíveis, que se tornam ainda mais inapropriadas pelo horário.

Recentemente, outro momento indevido alarmou de vez a Jovem Pan. A direção deu um ultimato no âncora após o homem insinuar na atração que o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), poderia fazer parte da facção criminosa CV (Comando Vermelho). Ainda no mesmo dia, no temor de que o canal pudesse perder dinheiro e sofrer sanções de anunciantes, pediu-se que Pavinatto dosasse as suas palavras com a ameaça de ser retirado do ar.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho