Reprodução/Instagram A apresentadora optou por controlar uso de celular da filha

A apresentadora Ticiane Pinheiro tomou medidas drásticas com as redes sociais e uso de celular de sua filha Rafaella Justus, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus. A menina de 13 anos estava incomodada com os conteúdos negativos que encontrava nas redes sociais, e sua mãe também não gostou nada da situação. "Comecei a ver conteúdos que não gostava e que não estavam nem agradando a ela", revelou.



Mantendo um grande vínculo de confiança, Ticiane e Rafaela são super amigas e a apresentadora sempre se mostrou preocupada com os conteúdos que a filha consome. "Fico muito ligada nessas coisas. Apareciam pessoas que ela não seguia ensinando algumas coisinhas que não gostava. Eram uns conteúdos tipo assim, ensinando como a pessoa se suicidar", confessou em uma entrevista à revista Quem.

Com isso, Ticiane conversou com a filha e explicou o problema daqueles conteúdos, e juntas decidiram que Rafaela não deveria mais ter o aplicativo em seu celular.

"A gente tirou. Aí eu abri a conta dela no Instagram, porque sabia que ela só receberia no feed coisas de quem ela segue. E a conta dela no outro aplicativo fica logada no meu celular. Quando ela quer, ela faz [o conteúdo] no meu celular, porque daí ela não fica olhando o feed", explicou.

Ticiane destacou que ela não está proibida de acessar as redes sociais, mas sim que necessita de supervisão. "E não é que ela não pode usar, ela pode, mas ela usa junto comigo. Aprendi é ser essa mãe leoa mesmo, sabe? E sou uma pessoa que, por mais que esteja trabalhando demais, vou me desdobrar para estar com elas".

"Na outra semana gravava todos os dias, menos quarta, em diferentes estados. Quarta estava de noite em casa para jantar e dormir com a minha família. Quero estar com elas, eu quero ouví-las", completou.

A filha da apresentadora também mostrou entender que os conteúdos não são benéficos: "Não seria eu sem a relação que tenho com meus pais. Confio neles para dividir qualquer coisa. E estava vendo coisas que realmente eram pesadas e obscenas, e eu era mais nova. Isso me prejudicava e não conseguia bloquear".

"Aí contei para minha mãe e conversamos sobre. Queria muito abrir a minha conta no Instagram e conversamos sobre apagar a outra conta. E uso quando quero no celular dela", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

