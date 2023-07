Reprodução Adriane Galisteu em A Fazenda 13: nova edição vai repetir estratégia





Prevista para estrear em setembro, A Fazenda 15 repetirá uma estratégia que aconteceu na duas últimas edições no reality show: cinco subcelebridades ficarão confinados no Paiol para batalharem por mais uma vaga no programa. Assim, ao todo, o título apresentado por Adriane Galisteu terá 25 confinados.





Como já noticiado pela coluna, a produção da Record já convidou alguns famosos para estarem no reality como a Mulher Melhão e Gabriel, da dupla com Hugo Pena. No entanto, nenhum dos dois topou a empreitada.

Enquanto a modelo achou a proposta muito baixa para seu atual rendimento, o sertanejo já havia fechado alguns contratos de shows pelo Brasil.

Qual é o valor para estar no Paiol?

Para quem for confinado na sede logo de cara receberá um cachê de R$ 80 mil, parcelado em três vezes. No entanto, para quem entrar em A Fazenda por meio do Paiol, ganhará o valor de R$ 20 mil.

Na edição passada, por exemplo, a participante que veio do Paiol, Bia Miranda, foi consagrada como a vice-campeã de. A Fazenda 15. Ela ficou conhecida na mídia após supostamente ter ficado com o ex-jogador Adriano Imperador em uma festa.

