Foto reprodução Instagram @azzyoriginxl Azzy





Estreante do mundo das novelas da Globo como Ivy em Vai na Fé, Azzy encarou muitos percalços antes de ser vista na televisão. A jovem fez parte do mundo do tráfico por dois anos antes de decidir largar a vida do crime por medo de morrer.





"Vivenciando essa parada, vendo as pessoas morrerem, inclusive com o risco também de perder a vida, comecei a fazer batalha de rima. Tive a oportunidade de gravar músicas e tomei a decisão de largar tudo e me jogar na arte. Ou vai ou vai", contou ela, em entrevista ao jornal Extra.

Azzy, então, emendou alguns trabalhos como rapper e chegou a atuação com uma participação pequena na série As Five. Já em Vai na Fé, ela conseguiu seu verdadeiro papel de relevância.

"Essa primeira experiência foi muito diferente de tudo que já tinha vivido, mas consegui me encaixar. Quando recebi a proposta para fazer a Ivy, vi todos os meus sonhos de criança passando na frente dos meus olhos. Foi incrível estrear na Globo, ainda mais nessa novela que tocou tanta gente. Ninguém esperava que eu fosse me sair tão bem. Eu estava muito apreensiva. Recebo muito carinho, principalmente das crianças", revelou.

Próximos planos e maternidade

Conhecida em âmbito nacional como atriz, Azzy tem planos de equilibrar a atuação com suas músicas. Nos próximos meses, ela vai lançar o EP Lovezy.

Tudo isso também é dividido com a rotina da maternidade.A cantora e atriz é mãe de duas meninas: Lua, de 5 anos, e Dominic, de 2.

"Por eu ter sido mãe bem nova, fui aprendendo muito de acordo com o crescimento delas. Tento conciliar tudo e me encaixar na rotina das meninas. Ser artista, mulher e mãe é muito pesado, não dá pra gente romantizar. As pessoas julgam demais. Tem gente que não entende a carreira e critica, muitos não entendem que faço tudo pensando no futuro das minhas filha", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.