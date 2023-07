Reprodução Helô Pinheiro em foto publicada no Instagram





Aos 80 anos de idade, Helô Pinheiro relembrou a época em que foi alçada a fama internacional ao ser revelada como a verdadeira inspiração para Garota de Ipanema, música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. O musicista, inclusive, fez questão de pedi-la em casamento pouco depois que a canção foi composta.





"Tom era meio brincalhão, tinha aquela coisa sensual do olhar. Um dia, ele me disse no banco da praia: “Fiz uma música para você”. Eu fazia ginástica artística na beira d’água e sempre tinha um homem sentado, de longe, me olhando. Depois, me dei conta de que era o Tom, fiquei sabendo que ele ia à praia para me ver. Até que num final da tarde, ele falou assim: Você não quer se casar comigo?", relembrou ela, me entrevista o jornal O Globo.

Porém, Helô recusou o pedido por estar noiva do seu atual marido, Fernando. "Ele,

por sua vez, era casado (com Thereza Hermanny), mas estava triste. Aí, eu disparei:

“Sou virgem”. O que tinha a ver uma coisa com a outra? Na minha cabeça, cheguei a

pensar que ele queria só uma transa e precisei frisar que era uma “menina séria”, meu medo talvez tenha sido esse... Não rolou nada, nem beijo. Achava o Tom lindo, mas não tinha química", acrescentou.

Assobios em Ipanema

Apesar de Helô admitir não sentir nada pelo compositor, ele e um grupo de amigos costumavam ficar a postos em um bar de Ipanema prontos para verem passá-la diariamente. Foi assim que Tom e Vinícius se inspiraram para compor Garota de Ipanema.

Já em 1965, Moraes finalmente contou à imprensa quem era a menina que lhe inspirou a escrever a música imortalizada na voz de Astrud Gilberto. Assim, Helô passou a ser perseguidas por fotógrafos que também queriam vê-la na orla de Ipanema.

"De primeira, não mudou muita coisa. Lembro-me de chegar em casa e aquele monte de fotógrafos me esperando, me pedindo para colocar um biquíni para ser fotografada na praia. Era superinibida, fiquei assustada. Porém, naquela época, nada era globalizado. Andar na passarela da rua provocou um boom, mas um boom meio fechado. Estou colhendo mais frutos nos dias de hoje", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.