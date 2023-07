Reprodução Ricky Martin e suposto affair, que é ator pornô





Separado do marido Jwan Yosef, Ricky Martin está com um novo amor: o ator pornô Max Barz. É o que diz a imprensa estrangeira após o cantor ter revelado o fim do seu casamento com o pintor. Eles ficaram juntos durante seis anos e tem dois filhos, Lucia, de quatro anos, e Renn, de três.





A vida amorosa de Ricky Martin voltou aos holofotes na semana passada, quando o artista revelou ao público que estava se separando do ex-marido.

O ex-casal deu uma declaração à revista People, onde revelou que buscou por "respeito e dignidade" por conta dos filhos e, para preservar todos os anos juntos, optaram por terminar seu casamento ainda com muito amor.

No entanto, o canal do YouTube Chisme No Like deu outra versão quanto a apresentada. Na verdade, Ricky Martin supostamente traiu o pintor com o ator pornô Max Barz e está "completamente obcecado pelo rapaz".

O veículo foi além e ainda afirmou que a traição de Ricky com Max não foi a única. No decorrer do casamento com Jwan Yosef, o cantor supostamente pulou a cerca outras vezes.

Quem é Max Barz?

De acordo com o site El Heraldo, Max tem 25 anos e é norte-americano. “Ambos se seguem nas redes sociais e, com certeza, conversam por lá", mencionou a equipe de Chisme No Like.

