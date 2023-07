Reprodução Twitter Adriane Galisteu "A Fazenda 15"





Criticada em relação ao cachê dos participantes de A Grande Conquista, a Record será mais generosa quanto a bonificação dos 20 integrantes de A Fazenda 15. Assim como os últimos anos, cada convidado receberá cerca de R$ 80 mil para ficar confinado até três meses na competição.







A nova edição de A Fazenda 15 estreará na Record em 15 de setembro. Ou seja, a produção já está em busca dos perfis que disputaram pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e, para isso, abrirá os bolsos para encorajar os competidores.

Em A Grande Conquista, por exemplo, cada participante da Mansão recebeu R$40 mil para estar lá. Já quem só foi visto no núcleo da Vila ficou com R$ 3 mil.

Produção já recebeu não de possíveis participantes

Como noticiado pela coluna, dois famosos já recusaram as investidas da Record. Uma delas é Renata Frisson, a Mulher Melão. Ela tem faturado um dinheirão aqui fora e não vê o reality da Record como uma boa janela para ampliar sua projeção em seu nicho de trabalho. E o cachê oferecido pela emissora também não chega perto do que ela está acostumada a faturar.

Melão recebeu a proposta de R$ 80 mil para entrar no programa. O valor seria dividido em três prestações: a primeira cairia em sua conta no ato da assinatura do contrato, a segunda viria por volta de outubro/novembro, e a última somente seria paga em dezembro, quando o último episódio do reality for ao ar.

Mas para isso, ela precisaria interromper a frequência de seu trabalho no OnlyFans, plataforma em que produz conteúdo adulto e sua principal fonte de renda. Tem meses em que ela chega a faturar R$ 1 milhão somente com a venda de fotos e vídeos nua.

Já Gabriel precisou recusar sua ida ao reality show neste ano, mas fez questão de deixar as portas abertas para compor o elenco da temporada do ano que vem. Isso mesmo, ainda há possibilidade de vermos o sertanejo como um "peão" na TV. E a coluna te conta o porquê com exclusividade.

Acontece que Gabriel, ao contrário da funkeira Mulher Melão que negou prontamente o convite, queria muito participar do programa. Quando foi convidado pelos produtores, o cantor explicou que a dupla teria uma agenda de 7 shows para cumprir durante o período do confinamento e justificou que deve respeitar os contrantes, até porque as multas de cancelamento seriam muito grandes.

Sendo assim, o artista recusou a proposta de cachê feita pelos produtores no valor de R$ 80 mil reais. Mas tentou deixar aberta a possibilidade de vir a participar da próxima edição de A Fazenda.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.