A Record já iniciou o disparo de convites a famosos que irão integrar o elenco de A Fazenda 15, prevista para estrear em setembro, sob o comando de Adriane Galisteu. E a coluna já teve acesso a alguns nomes sondados pela emissora: Carol Nakamura e Karoline Menezes, ex-mulher do ator Mussunzinho. As duas tiveram conversas com os executivos responsáveis pela formação do grupo principal do programa, mas somente uma demonstrou interesse.





Nakamura, que fez sucesso como bailarina do Domingão do Faustão e vem investindo na carreira de atriz, agradeceu a lembrança da emissora, mas recusou a proposta. Ela tem buscado oportunidades no ramo da atuação, com alguns projetos em vista, e optou por não embarcar no reality.

Já Karol Menezes aceitou de cara o convite. Isso não significa que ela estará no elenco, ok? A Record teve uma primeira reunião com a moça, e toda a parte burocrática precisará ser discutida antes da efetivação de seu nome. Mas a coluna soube que ela já topou o cachê que lhe foi proposto.

Ela esteve no radar da emissora para integrar A Fazenda 14 após se destacar como uma das maiores barraqueiras do Power Couple Brasil 6. Karol e seu ex-marido conquistaram o segundo lugar da disputa de casais, perdendo o prêmio para Brenda Paixão e Matheus Sampaio --que também se separaram pouco tempo depois do reality da Record.

A vaga na temporada passada, marcada pelo destempero e baixarias promovidas por Deolane Bezerra, foi direcionada a outra participante, porque a Record, em determinado momento, viu que tinha barraqueiras demais no time e optou por guardá-la para este ano.

Escalação a todo vapor



Os produtores de elenco da Record já engataram as primeiras reuniões com os famosos que pretende ter no elenco de A Fazenda 15. A ideia, assim como no ano passado, é ter algum nome surpreendente no casting, capaz de atrair bons anunciantes. Em 2022, o chamariz foi Deolane Bezerra, que até ajudou o programa antes de sua estreia, mas também foi a responsável por atrapalhar as negociações com outras marcas ao longo da competição.

Mesmo com toda a baixaria que rolou no ano passado, a ideia é reunir personalidades polêmicas e de gênio forte no confinamento. Outros ex-participantes de realities, a exemplo de Karol Menezes, também estão no radar da emissora, que pretende trazer rostos que nunca estiveram antes em qualquer programa do gênero.