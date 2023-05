Reprodução Apresentadora Mariana Rios está a frente de reality show dirigido por Rodrigo Carelli





Ao contrário da fartura promovida em seus outros reality shows, a Record decidiu colocar o pé no freio e vai pagar cachês beeeeem menores aos participantes de A Grande Conquista. Além de reduzir o valor fixo pela entrada no jogo, a emissora também decidiu poupar dinheiro na hora de bonificar os confinados por suas participações nas ações de merchandising que serão realizadas ao longo da temporada.







Como A Grande Conquista terá dois confinamentos , os preços também serão pagos de acordo com as etapas da competição. Primeiro, é importante falar dos cachês, informação que a coluna já antecipou em primeira mão. Os 60 integrantes da Vila receberão apenas o valor de R$ 3 mil por suas participações. E o pagamento cairá na conta somente em 30 de maio.



Caso o participante conquiste uma das dez vagas para a Mansão, que é a segunda etapa da competição, ele ganha um upgrade de R$ 37 mil, que será depositado em sua conta bancária apenas no dia 30 de julho. Ou seja, tornando-se titular do reality, o cachê total da atuação será de R$ 40 mil. Vale lembrar que os integrantes de A Fazenda 14 receberam R$ 80 mil, exatamente o dobro. E na última temporada do Ilha Record, cada um ganhou R$ 60 mil.

Cofre cheio

Agora vamos falar sobre as ações de merchandising. Na primeira etapa do confinamento, que concentrará os 60 concorrentes da Vila, a emissora pagará apenas R$ 500 por cada participação em evento patrocinado. Ou seja, se uma determinada prova da competição levar a logomarca de uma empresa investidora de A Grande Conquista, o jogador receberá este cachê extra.

A regra dos R$ 500 vale para a realização de provas, festas e quaisquer outras dinâmicas patrocinadas por eventuais investidores da competição durante a etapa da Vila.

Quando o reality passar para a segunda etapa, na Mansão, com os 20 nomes já definidos, aí os cachês para ações de merchandising passarão a ser de R$ 1 mil para cada atuação. Este valor é exatamente a metade do que a Record pagava aos participantes de seus realities anteriores, como A Fazenda, Ilha Record e Power Couple Brasil, em que os confinados receberam R$ 2 mil por cada dinâmica patrocinada.

Mundo digital

Mas não acaba aí. No ano passado, a Record inovou ao criar o metaverso de A Fazenda 14. A gente bem sabe que flopou, a adesão foi baixíssima, até porque a moda do universo virtual ainda não fisgou completamente o público brasileiro. Mas como se trata de um mercado em expansão, a emissora continuará investindo nesta área e também tentará monetizar nela.

Caso algum patrocinador decida fazer uma ação de merchandising no metaverso, mobilizando os avatares dos competidores, cada um que estiver incluso na ação receberá o bônus de R$ 500 por sua presença comercial no ambiente virtual.

O contrato dos participantes ainda prevê uma participação nos lucros para os eventuais lançamentos de produtos licenciados do programa. Ou seja, se o reality se tornar um fenômeno e a Record decidir colocar no mercado cadernos, chaveiros, camisetas, o que seja, e que leve o rosto do participante de A Grande Conquista, ele terá direito a um percentual dos ganhos.

Mas a gente bem sabe que esta possibilidade é quase inexistente, dado o histórico dos demais realities da emissora. A Grande Conquista estreia amanhã, 2 de maio, na Record, sob o comando de Mariana Rios.