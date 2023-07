Reprodução Gal Costa e Lucia Veríssimo: na época em que namoraram e nos anos recentes





Namorada de Gal Costa nos anos 1980, Lucia Veríssimo deu detalhes sobre seu relacionamento com a cantora. A atriz deu entrevista para a reportagem da revista Piauí. O texto fez um perfil de Wiliam Petrillo, a última companheira da artista que faleceu aos 77 anos em novembro do ano passado.







"Era um momento mágico para nós duas. Vivíamos o ápice das nossas carreiras. Eu emendava uma novela atrás da outra, me apresentava no teatro e em shows countries pelo país. Gal estava lançando seus maiores sucessos. Seus shows e turnês nacionais e internacionais duravam dois anos, com casas lotadas", disse Lúcia, em entrevista à revista Piau.

Gal e Lúcia namoraram nos anos 1980 e chegaram a morar juntas em um apartamento da cantora, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Aos finais de semana, o casal se instalava em um granja em Petropólis, zona cerrada do estado.

Na reportagem, a atriz também contou como se aproximou de Gal. "Um convite nada romântico, que dificilmente alguém aceita, mas ela aceitou", relembrou, sobre quando convidou a cantora para ir até o subúrbio carioca em busca de uma encomenda.

Lúcia também falou que, apesar da relação não ser comentada pela imprensa da época, ela e Gal não se escondiam publicamente. O casal frequentavamente fazia viagens romântica: "Tínhamos um casamento declarado, com aliança no dedo. A rua era a extensão da nossa casa. Era tão natural que acabava não chocando, nem rendia fofocas na imprensa", completou.

E, mesmo com o final do relacionamento, Lúcia e Gal ainda eram próximas. Tanto que, quando aconteceu o velória da cantora, a atriz foi vista bastante emocionada na despedida à antiga companheira.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.