Reprodução/Record Adriane Galisteu apresentará A Fazenda pelo terceiro ano consecutivo





A Record segue disparando seus convites aos famosos e subcelebridades para compor o elenco de A Fazenda 15. E no meio de tanta gente desesperada por uma oportunidade no maior reality show da emissora, tem quem fuja do confinamento, tal qual o Diabo da cruz. E essa moça aqui vem rejeitando as investidas há pelo menos dez anos.





Estamos falando de Renata Frisson, mais conhecida pelo apelido artístico vindo desde os tempos de funkeira: a Mulher Melão. Ela tem faturado um dinheirão aqui fora e não vê o reality da Record como uma boa janela para ampliar sua projeção em seu nicho de trabalho. E o cachê oferecido pela emissora também não chega perto do que ela está acostumada a faturar.



Melão recebeu a proposta de R$ 80 mil para entrar no programa. O valor seria dividido em três prestações: a primeira cairia em sua conta no ato da assinatura do contrato, a segunda viria por volta de outubro/novembro, e a última somente seria paga em dezembro, quando o último episódio do reality for ao ar.

Mas para isso, ela precisaria interromper a frequência de seu trabalho no OnlyFans, plataforma em que produz conteúdo adulto e sua principal fonte de renda. Tem meses em que ela chega a faturar R$ 1 milhão somente com a venda de fotos e vídeos nua.





Numa matemática simples e direta, caso ela fosse até a final do programa, ficaria quase quatro meses no confinamento, sem produzir conteúdos eróticos, deixando de ganhar aproximadamente R$ 4 milhões. Como o cachê de A Fazenda é de R$ 80 mil, e os finalistas conseguem faturar em torno de R$ 400 mil por conta das ações comerciais acumuladas ao longo da temporada, ela teria um prejuízo de R$ 3,6 milhões.

Melão está sempre no radar da Record, que já a convidou inúmeras vezes para participar de A Fazenda. Mas a ex-funkeira sempre recusa, e usa justificativas gentis, sem fechar as portas, porque nunca se sabe o dia de amanhã. E também por ter um bom relacionamento com a emissora, da qual já participou de diversos programas.

Com a desistência de Melão, a Record segue conversando com famosos para compor o elenco da nova temporada do programa. Algumas já estão com as vagas garantidas, mas ainda tem espaço disponível para muita subcelebridade ocupar no reality show. Se você é uma delas, corra, porque ainda dá tempo!