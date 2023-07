Reprodução/Instagram Andressa Urach e Thiago Lopes em registro do casamento





Pai do segundo filho de Andressa Urach, Leon, Thiago Lopes voltou a criticar a ex-mulher nas redes sociais. Dessa vez, o homem se revoltou nesta sexta (7) após a modelo ter postado uma foto com o primogênito Arthur, de 17 anos, na boate Gruta Azul. Há algumas semanas, a loira anunciou que voltaria a trabalhar na casa de entretenimento adulto.





"Eutímica do ponto de vista psiquiátrico? O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho no puteiro pra olhar a mãe se esfregando em outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental. Essa pessoa é uma agressão à sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade", afirmou ele, em uma postagem no Instagram.

Visivelmente irritado, Thiago fez questão de tirar um print da foto de Andressa com seu filho mais velho para alertar que a ex-mulher estava bebendo no momento. "Paciente psiquiátrico bebendo. E ainda quer criar (entregar para estranhos) um bebê", criticou ele, que batalha pela guarda de Leon na Justiça com Andressa.

Entenda a situação

Há quase um mês, Andressa Urach voltou a trabalhar na boate Gruta Azul. Ela anunciou sua decisão nas redes sociais e foi alvo de diversas indiretas do ex-marido, Thiago.

Nesta sexta-feira, Arthur, que é o filho mais velho da modelo, resolveu visitá-la no local de trabalho. "Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora", escreveu ele, que é emancipado desde os 16 anos.

Na semana passada, Andressa postou um vídeo em seu canal no YouTube onde revelou detalhes de sua atual situação com o ex-marido. Agora, a loira voltou a morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por conta do trabalho, mas visita a cidade em que o ex-marido vive para encontrar o filho mais novo, Leon.

"Foi o que eu e Thiago combinamos. Por enquanto, não vou colocar vídeo dele aqui, mas vai ser melhor assim. Pelo menos estou vendo ele e matando a saudade. Nossas visitas ficam em off", completou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.