Reprodução Felipe Neto e o ator Fernando Mais, conhecido com Gustavo Scat





Felipe Neto saiu em defesa do ator Fernando Mais, conhecido como Gustavo Scat, após zoá-lo no Twitter. Na noite desta sexta-feira (8), internautas descobriram que o artista tem fetiche por fezes e comentaram ostensivamente sobre o assunto. O nome do rapaz ficou nos trending topics da rede social.





Entre os comentários, Felipe Neto também zoou Gustavo pela preferência sexual, mas decidiu apagar seus tuítes após conversá-lo com ele. "Senti que fiz merda com meus tweets e fui procurá-lo. Encontrei um cara gentil, educado e assustado, muito assustado", iniciou.

Em seguida, o influencer fez uma reflexão sobre sua postura de critíca-lo publicamente: "A vida inteira dele tá ameaçada. A carreira, tudo que ele construiu.Na hora do choque, a gente twitta impulsivamente e não pensa no que pode causar. E o fetiche dele, por mais que pra gente possa ser repugnante, não tem nada de ilegal. E pelo visto é compartilhado por milhões de pessoas".

Felipe também acrescentou que Gustavo não é o nome verdadeiro do artista mas, alguém descobriu que o ator do filme Turma da Mônica é fetichista e decidiu divulgar sua identidade real nas redes sociais. "Me coloquei à disposição para ajudá-lo", acrescentou ele.

O empresário também explicou que Gustavo tem o livro "Quero Scat - O sexo com cocô, mijo e peidos: Versão para fãs", em que fala sobre o fetichismo escatalógico, mas que acabou sendo derrubado da Amazon após diversas denúnicas.

"Isso é muito escroto. LIVRO, gente. Dentro da lei, com classificação etária na capa. Alou Amazon, censura não", alertou.

Por fim, Felipe Neto pediu que seus admiradores não fossem tão duros com Gustavo: "Só quero pedir uma coisa a quem me segue… Que demonstre um pouco de empatia com a vida de alguém que realmente não cometeu crime nenhum e que pode ter sua vida inteiramente arruinada"

"Zoar e até criticar o fetiche é uma coisa, eu defendo q não há nada no mundo imune a isso. Nem religião, nem política, nem futebol, muito menos fetiche. Mas precisamos lembrar que é um ser humano, alguém que tem uma carreira e uma vida. Força pra ele. Apaguei meus tweets. Sigamos em frente", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.