Após vender toda sua faixa matinal para a Igreja Universal do Reino de Deus, a Gazeta extinguiu com mais um programa que era exibido no horário: o Atêlie na TV, do apresentador Dotan Mayo. O título, no entanto, era comprado pelo próprio comunicador, mas o canal optou por finalizar a parceria com ele por conta da proposta robusta oferecida pelos religiosos.





Como noticiado pela coluna, a Gazeta tem feito uma reformulação em sua grade que acabou com diversos programas . O Mulheres, por exemplo, terá seu horário reduzido, enquanto o Revista da Cidade deixa de ser exibido. O título estava há 11 anos na grade.

Por conta desta leva de cortes, Regina Volpato, que era apresentadora do Mulheres, optou por sair do canal para não ter seu salário reduzido em 20%.

Já Regiane Tápias, que estava a frente do Revista da Cidade, será a nova apresentadora do vespertino. Ela será efetivada no cargo após o fim de suas férias, que acontece na segunda semana de julho.

Mas, por atrás das câmeras, diversos profissionais foram desligados por conta do fim dos programas matinais. Por exemplo, trabalhadores da área de cabelo e maquiagem, figurino, cozinha, cinegrafistas e equipe técnica em geral também entraram na lista de cortes, que aconteceu nesta sexta (30).

E a data não foi escolhida à toa: último dia útil do mês, para zerar a folha de pagamento e não criar nenhuma pendência tributária para julho.

Relembre a história do Atêlie na TV

Criado em 2004, a primeira casa do programa voltado para o mundo do artesanato foi a Rede 21, do grupo Bandeirantes. Desde então, teve passagens pela Rede Mulher, Rede Vida, TV Século 21, TV Gazeta e Rede Brasil.

