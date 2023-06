Reprodução/Instagram Regina Volpato apresenta o Mulheres; ela pediu demissão da TV Gazeta e cumpre aviso prévio





A TV Gazeta acabou de enviar à coluna seu posicionamento oficial sobre todo o triste processo de reestruturação que será implantado a partir de segunda-feira (3). Com isso, veio a confirmação da extinção do matinal Revista da Cidade, a redução do tempo de duração do Mulheres e a reformulação de sua grade, que terá apenas 7 horas de programas próprios. Todo o restante será ocupado por igrejas e atrações de televendas.







"A Fundação Cásper Líbero comunica que está revisando o orçamento de todas as suas unidades de negócios, de modo a ajustá-los à realidade do momento. Neste contexto, e em continuidade a outras medidas já adotadas, a TV Gazeta reduzirá sua produção de conteúdo na faixa da manhã, concentrando suas atrações e competitividade no período vespertino, a partir das 13h, garantindo a manutenção do seu tripé de programação composto por programas de variedades, esportes e jornalismo. O horário da manhã será otimizado através da ampliação da parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus", disse a emissora em nota.

Com o fim do Revista da Cidade, a apresentadora Regiane Tápias deverá ser efetivada no comando do Mulheres, assim que retornar de férias. Regina Volpato, como você já leu aqui na coluna, pediu demissão após recusar a redução salarial de 20% imposta pela emissora.

Atualmente, o Mulheres ocupa quatro horas da programação, sendo exibido das 14h às 18h. Mas a partir de segunda-feira (3), sofrerá uma redução de 30 minutos, começando às 14h30 e acabando às 18h.

Com a nova grade, a programação própria da emissora começarà às 13h, com o Você Bonita, que passa a bola para o Mulheres. Às 18h, entra no ar o Gazeta Esportiva. Às 19h, o Jornal da Gazeta, que fica em cartaz até as 20h. E depois entram todos os programas religiosos e de televendas, pertencentes aos horários locados pela empresa a terceiros, que se estenderão até as 13h do dia seguinte.

"A nova grade será implantada no dia 03 de julho, prevê o cancelamento do programa Revista da Cidade e ajustes nos horários dos programas Você Bonita e Mulheres: 13h – Você Bonita / 14h30 – Mulheres / 18h – Gazeta Esportiva / 19h – Jornal da Gazeta", diz a continuidade do comunicado.

A emissora não se manifestou a respeito de demissões. Atualizaremos o texto caso chegue alguma confirmação sobre os cortes de funcionários.