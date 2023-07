Reprodução/Instagram Suposto filho de Gugu rompe o silêncio e fala sobre semelhança com o apresentador: "Tenho os traços dele"





Responsável legal da defesa de Rose Miriam di Matteo no processo de reconhecimento de união estável com Gugu (1959-2019), Nelson Williams entrou em contato com o time de advogados do empresário Ricardo Rocha. O homem alega ser filho do ex-apresentador do SBT e quer ter direito a parte da herança deixada por ele.





As informações são da coluna de Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo. De acordo com relato, as filhas de Gugu, que também são representadas pelo mesmo advogado da mãe, querem que o exame de DNA seja feito o mais rápido possível.

Como publicado por diversos veículos de comunicação na semana passada, Ricardo Rocha acredita ser filho de Gugu após supostamente sua mãe ter conhecido o apresentador quando ele ainda tinha 14 anos.

Na época, a mulher era empregada doméstica de uma famíla na zona oeste de São Paulo e era 15 anos mais velha que o futuro comunicador.

Ricardo Rocha quer esperar resultado de DNA

O empresário, por sua vez, não tem pressa de saber se realmente é filho biológico de Gugu.

Em resposta ao equipe de Nelson Williams, os representantes de Ricardo querem esperar que João Augusto e outras partes interessadas no processo sejam citadas judicialmente primeiro antes que o exame aconteça.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim