Casamento às Cegas 3: Saiba tudo o que irá acontecer no reencontro

No próximo domingo (2), o episódio de reencontro da terceira temporada de Casamento às Cegas mostrará tudo o que aconteceu com os participantes depois do tão sonhado SIM dito no altar. Além disso, o último episódio será transmitido pela primeira vez ao vivo na Netflix e contará com muitas novidades.