Após ser criticado por Igor Rickli por ter curtido um vídeo de cunho homofóbico feito por Nego Di , Rafael Cardoso voltou a ser alvo de polêmica nesta semana. Dessa vez, a jovem Mariah Benfica, de 18 anos, fez um vídeo no TikTok onde exibiu supostamente trocas de mensagens entre o ator e ela pelo Instagram. O artista, no entanto, a importunava na rede social para encontrá-la pessoalmente.





"Enfim, gente, meus amigos sempre falam assim: expõe ele isso e aquilo. Eu pensava que não tinha necessidade. Ele manda mensagem desde janeiro, mas eu nunca tive motivo pra expor sabe? Só que aí eu vi que o cara é homofóbico e machista. Então, não tenho pena. Já vou divulgar mesmo que ele é um babaca, é realmente machista, tá?", começou ela.

Mariah conta que logo depois de ter feito 18 anos começou a ser seguida por Rafael e constantemente recebia mensagens do ator. "Tipo, perguntando de onde eu era, minha idade, isso aquilo... Eu tipo assim, até achei [que a seguiu] sem querer, nem sabia que foi tipo nesse propósito, enfim", acrescentou.

No entanto, conforme os dias foram passando, Rafael passou a mandar fotos e ligar quando não era respondido. "O cara mandou uma foto de bombinha [com exibição temporária]. Ele tem 38 anos, na minha opinião, isso é coisa de criança de que acabou de descobrir o que que é nude".

Mariah também exibiu prints das conversas, onde é possível ver diversas notificações de ligações de áudio e vídeo: "Ele ficava mandando bombinha do nada e tipo eu estava na praia. Ele ficava me ligando porque eu não respondia. Ele ão consegue aceitar que eu não não quero responder? Ele ficava ligando e eu já vi que não é só comigo. Ele vai fazer isso com todas as mulheres e é o que me deixa puta sabe? Porque esse homem ele acha que as mulheres são assim, entendeu?".

Por fim, a jovem o criticou pela insistência: "Na minha opinião, ele acha que as mulheres não tem nada pra fazer e sempre disponíveis pra ele. Tipo, não sei se ele é só egocêntrico ou se é porque é ator e famoso. Não sei", finalizou.

Confira o desabafo da moça:

o rafael cardoso levando exposed dessa menina que tem apenas 18 anos… pelo visto o buraco é muito mais em baixo 💀 pic.twitter.com/xWtkPXNS2k — matheus (@whomath) July 1, 2023









*Texto de Daniele Amorim

