Reprodução/Instagram Regiane Tápias apresenta o Revista da Cidade; ela deverá substituir Regina Volpato no Mulheres





Em mais uma movimentação para ajustar seus gastos e se readequar à nova realidade econômica, a TV Gazeta terá uma sexta-feira de fúria. O corpo executivo da emissora decidiu extinguir o programa Revista da Cidade e, por consequência, promover uma demissão em massa, que atingirá todos os departamentos da casa. E este colunista que vos escreve está profundamente triste com essa movimentação.





O Revista da Cidade está no ar há pouco mais de 11 anos, e durante 5 anos fiz parte do elenco, dividindo a cena com Regiane Tápias, a titular da atração, que sempre conduziu com maestria sua função. É um programa solar, feito por uma equipe de extremo talento e criatividade, que mesmo com todas as limitações de verbas conseguia criar um oásis na grade da Gazeta.

E justamente por conta da extinção do matinal, uma série de profissionais perderá o emprego. Não vou noticiar nenhum nome, porque a maior parte será notificada assim que a edição desta sexta-feira chegar ao fim, às 12h30.

Mas os cortes não atingirão somente a produção e direção do matinal. Profissionais da área de cabelo e maquiagem, figurino, cozinha, cinegrafistas e equipe técnica em geral também entraram na lista de cortes, que será feita hoje. E a data não foi escolhida à toa: último dia útil do mês, para zerar a folha de pagamento e não criar nenhuma pendência tributária para julho.

Colaboradores que estavam agendados para participar de quadros e entrevistas na próxima semana já começaram a ser avisados dos cancelamentos de suas participações. Uma amiga da coluna, culinarista, foi uma das notificadas sobre a "suspensão" de sua entrada no programa.



A apresentadora Regiane Tápias não será demitida. Pelo contrário, ela deverá ser anunciada em breve como nova titular do Mulheres, no lugar de Regina Volpato , que já acertou sua saída da emissora. No momento, a titular do matinal está de férias e retornará ao trabalho somente na segunda quinzena de julho.

E nem todos os profissionais da produção do Revista da Cidade serão demitidos. A ideia é aproveitar alguns nomes em vagas que estão abertas nas equipes de outras atrações. Alguns deles serão direcionados ao Mulheres, atualmente dirigido por Rosyres Oppido, que até pouco tempo atrás estava na direção do matinal em extinção.

Com o fim do Revista da Cidade, a programação será preenchida pela Igreja Universal do Reino de Deus. Para equilibrar as contas, optou-se por vender o horário.

Procuramos a Gazeta para se manifestar sobre essa movimentação, mas até a publicação do texto não recebemos um posicionamento oficial. Atualizaremos a reportagem assim que a emissora enviar seu comunicado.