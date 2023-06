Reprodução/Record Hadson Nery e Matheus Sampaio foram convidados pela Record para A Fazenda 15





Após protagonizarem diversas tretas e barracos inflamados na última temporada do Power Couple Brasil, Hadson Nery e Matheus Sampaio podem estar perto de reviver a rivalidade e atualizar o cardápio de confusões na TV. Ambos receberam convites da Record para integrar o elenco de A Fazenda 15. E os dois ficaram beeeem animados com a proposta.







É importante frisar que não há nenhum participante com contrato assinado até o momento. Hadballa e Matheus seguem essa regra. O que houve com todos os famosos que integram a lista de desejos da emissora foi uma reunião para formalizar o convite. A partir do "sim", diversas etapas virão pela frente até a efetivação da escalação.

Hadballa e Matheus foram inimigos declarados do início ao fim do reality show de casais. O santo não bateu, e o ex-BBB elevou o tom por diversas vezes contra seu rival, e viralizavam nas redes sociais quase todos os dias por conta das desavenças dentro do confinamento.





Vale lembrar que Hadballa esteve entre os cotados para A Fazenda 14, mas a Record optou por "preservar" o potencial de confusão do ex-jogador de futebol para outras ocasiões. Caso seja efetivado nesta temporada, este será o quarto reality show em sua carreira: BBB 20 (2020), Power Couple Brasil (2022) e Casais em Apuros (2023).



Já Matheus Sampaio se tornou objeto de desejo da emissora por dois motivos: por ser para-raio de tretas e também por estar solteiro. Além das confusões, a Record acredita que ele possa desenvolver algum relacionamento dentro do jogo e ampliar a narrativa de formações de casais, que sempre rendem assunto.

Vale lembrar que o bonitão termiou seu namoro com Brenda Paixão poucos meses após se consagrar campeão do Power Couple Brasil. Ela já fez a fila andar e acabou de gravar a nova temporada do De Férias com o Ex, no Caribe. Nossas fontes informaram que ela causou no reality de pegação.

Mais nomes

A coluna também antecipou outros nomes que entraram no radar da Record: Carol Nakamura, Karoline Menezes e Gizelly Bicalho. A ex-bailarina do Faustão participou recentemente do Casais em Apuros, do Hora do Faro, mas recusou a proposta para A Fazenda 15. Há quem garanta que ela esteja no elenco da nova temporada do No Limite, na Globo.

Já Karoline Menezes, ex-mulher de Mussunzinho, amou o convite. Ela foi vice-campeã da mesma temporada do Power Couple em que estiveram Hadballa e Matheus Sampaio. Já Gizelly nunca participou de outro reality desde o BBB 20 . Vale lembrar que ela é inimiga até hoje do ex-jogador de futebol.