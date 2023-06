Reprodução/Instagram Gizelly Bicalho é chamada para A Fazenda 15, da Record

















A Record segue marcando reuniões com os futuros elencáveis de A Fazenda 15, seu reality de confinamento de maior sucesso. E quem está a um passo de entrar na nova temporada é Gizelly Bicalho. A advogada participou do Big Brother Brasil 20 e tornou sua participação memóravel ao viver uma relação de amor e ódio com Felipe Prior na casa. Agora, ela está no radar da produção do programa e, diante da proposta, deu uma resposta bastante agradável aos produtores.





A Record ainda não assinou contrato com ninguém. No entanto, a coluna obteve, com exclusividade, a informação de que Gizelly foi chamada para uma reunião e ela topou participar de A Fazenda 15. Diante da resposta positiva, a próxima etapa é mais burocrática, em que constam análise de contrato, dicussão de cachê, realização de exames, entre outras exigências necessárias para o confinamento.



Anteriormente, demos com exclusividade dois nomes no radar da Record para a próxima edição do reality . Carol Nakamura, que fez sucesso como bailarina do Domingão do Faustão, recusou a proposta e alegou que tem buscado oportunidades na atuação. Já Karoline Menezes, ex-mulher do ator Mussunzinho, aceitou de cara o convite. No entanto, toda a parte burocrática ainda precisará ser discutida antes da efetivação de seu nome no elenco.

Gizelly, inclusive, já havia manifestando interesse em compor o elenco de A Fazenda em outras temporadas, e chegou a bater na porta da Record para integrar o elenco do reality.



Em novembro do ano passado, a coluna encontrou a ex-BBB no Caldas Country Festival. Na ocasião, ela comentou que tinha vontade de participar do reality e que, apesar de ter tentado em outros anos, nunca havia sido confirmada. Mas dessa vez, o convite veio cedo e ela está bem perto de fechar para integrar o elenco efetivo de A Fazenda 15.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho