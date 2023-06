Divulgação Cláudia Abreu inicia novo projeto no streaming

























Cláudia Abreu está de malas prontas para deixar a maior emissora do país. Isso porque a atriz decidiu não renovar contrato fixo com a Globo e estreará em novo projeto: Sutura, série no Prime Video, plataforma de streaming da Amazon. Após rejeitar vários papéis nos últimos anos, a artista encerra sua trajetória no canal com Desalma (2020-2022) -- série do Globoplay cancelada após a segunda temporada. Agora, ela viverá uma médica na produção de Diego Martins.





Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a trama gira em torno de um rapaz que salva a vida de um amigo de uma comunidade de São Paulo. O moço, então, será obrigado pelos criminosos da área a realizar mais atendimentos médicos.

Cláudia estreou na Globo em 1986 participando de um episódio da série Tele Tema. Depois, ela apareceu em duas novelas ao mesmo tempo: Hipertensão (1986) e O Outro (1987). Após contribuir om diversas produções na empresa, a atriz rejeitou o convite para Todas as Flores (2022) e Mar do Sertão (2022).

Com o fim da política de contratos fixos para elenco, a empresa pretende enxugar seus talentos e evitar que funcionários recebam salários sem estar trabalhando. Os artistas, no entanto, podem voltar a aparecer em projetos futuros do canal com acordo por obra.

A Globo também optou por não renovar o contrato de artistas como Marieta Severo, Osmar Prado, Marjorie Estiano, Isis Valverde, Antonio Fagundes, Stênio Garcia, Jayme Matarazzo, Matheus Nachtergaele, Gabriela Duarte, Mateus Solano, Vanessa Giácomo, Heloisa Périssé e Isabelle Drummond. Também foram dispensados autores como Vincent Villari, Maria Adelaide Amaral e Elizabeth Jhin.

*Texto de Lívia Carvalho

