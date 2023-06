Reprodução/Instagram Regina Volpato está em cumprimento de aviso prévio na TV Gazeta





Regina Volpato pegou seus fãs e telespectadores de surpresa ao encerrar seu vínculo com a TV Gazeta . Após cinco anos e meio à frente do Mulheres, ela está em fase de cumprimento de aviso prévio e afirmou, em entrevista exclusiva à coluna, que sua decisão foi tomada com muita dificuldade, mas entendeu que era o momento certo para encarar uma nova fase profissional.







"Foi difícil tomar essa decisão porque eu adoro apresentar o Mulheres, eu me divirto. Eu aprendo, eu fiz amigos, eu me desafio todos os dias... Nenhum dia é igual ao outro, então foi difícil nesse aspecto. Mas por outro lado foi fácil, porque na hora eu entendi que eu tinha chegado no meu limite. E a TV também", explicou.

A TV Gazeta iniciou um processo de reestruturação e vem promovendo uma redução salarial de seus principais apresentadores , com uma ordem de 20%. Regina não aceitou as novas condições e manifestou seu interesse em deixar o comando do Mulheres, que ela lidera desde janeiro de 2018.

E sua decisão de sair não tem qualquer relação com um eventual acordo com outra emissora. Embora afirme que não exista qualquer negociação com outras empresas de comunicação, Regina diz que não pretende ficar parada, já que precisa trabalhar.

"Eu ainda não tenho planos para o futuro, nem no futuro na TV, porque eu não esperava [sair da Gazeta], me pegou de surpresa. Então, não é que eu estou trocando de trabalho. Eu não esperava, eu preciso trabalhar. Não trabalho assim: 'Ah, vou tirar um ano sabático'. Não! Não pretendo tirar ano sabático. Me faz falta trabalhar sob todos os aspectos", afirmou.

Reprodução/Instagram Regina Volpato no cenário do Mulheres, da TV Gazeta

"Então eu ainda não tenho planos, o meu plano agora no dia de hoje é concluir essa jornada com o mesmo profissionalismo, empenho e alegria que me trouxeram até aqui, e aí depois vê o que acontece, o que a vida traz. Porque, em alguns momentos, a vida exige da gente coragem e eu estou sentindo que estou vivendo esse momento. E eu sou uma mulher corajosa."



Encontro com Regina Volpato?

Desde que a coluna noticiou a saída de Regina Volpato da TV Gazeta, a internet pediu, de maneira massiva, para que a Globo a contratasse para reforçar o elenco do Encontro , atualmente comandado por Patrícia Poeta. Mas ela vê toda essa movimentação com cautela.

"Esse apelo me surpreende e me emociona. Eu tenho muito cuidado em falar, porque a Patrícia Poeta é uma colega. Não estão cogitando substituí-la, é um movimento espontâneo dos fãs, me emociona a preocupação dos fãs em me colocar em algum lugar. Quando eles dizem 'Vamos sentir saudade', 'A gente quer você', 'A gente quer ficar com você', isso me emociona porque são muitos anos de carreira", avaliou.

"Estar na televisão de segunda a sexta, quatro horas por dia, eu fico pensando na época que eu comecei e falei: 'Nossa, vão enjoar da minha cara, da minha voz'. Então, quando eu vejo essa preocupação dos fãs, eu tenho essa leitura. É muito carinho, preocupação. Sabe quando a gente gosta de alguém e sabe que essa pessoa está precisando de uma ajuda, de uma força? É assim que eu estou entendendo: todo mundo querendo me ajudar. Mas eu tenho muito cuidado e muito critério pra não ser antiética, não cometer nenhum deslize e acabar interferindo, magoando ou ofendendo uma colega. Ética, respeito e educação são pontos importantes não só no meu trabalho, mas na minha vida", concluiu.