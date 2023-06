De Volpato a Larissa Manoela: TV tem semana com demissões turbulentas

Daniela Lima

E mais demissões na CNN Brasil. Insatisfeita, Daniela Lima pediu seu desligamento do canal de notícias nessa quinta-feira (22) e se despediu ao vivo de seus telespectadores do CNN 360º. Existe uma corrente interna que lutou para reverter a decisão da apresentadora. Mas a maior parte dos executivos não fez questão de negociar sua permanência. As maiores insatisfações da apresentadora com a chefia estavam relacionadas às interferências nas pautas que ela apurava e produzia, e também na orientação da cobertura política. Daniela discordava de muitas coisas, entre elas, a ordem de que ela deveria amenizar o tom na hora de apontar os aspectos positivos da gestão de Lula na presidência, e o abrandamento nos comentários a Bolsonaro. Agora, a âncora seguirá na GloboNews onde dividirá a apresentação do Conexão GloboNews com Leilane Neubarth e Camila Bomfim a partir de julho.