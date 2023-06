Reprodução/CNN Brasil Daniela Lima se despediu dos telespectadores do CNN 360º





O caos está instaurado nos bastidores da CNN Brasil. Insatisfeita, Daniela Lima pediu demissão do canal de notícias nesta quinta-feira (22) e se despediu ao vivo, de uma maneira torta e indireta, de seus telespectadores do CNN 360º. Existe uma corrente interna que lutou para reverter a decisão da apresentadora. Mas a maior parte dos executivos não fez questão de negociar sua permanência.







As maiores insatisfações da apresentadora com a chefia estavam relacionadas às interferências nas pautas que ela apurava e produzia, e também na orientação da cobertura política. Daniela discordava de muitas coisas, entre elas, a ordem de que ela deveria amenizar o tom na hora de apontar os aspectos positivos da gestão de Lula na presidência, e o abrandamento nos comentários a Bolsonaro.



"Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até hoje, até essa hora. CNN, você por dentro de tudo. Tchau, até a próxima", disse Daniela no encerramento do telejornal na tarde de hoje. A despedida foi bastante estranha e completamente fora do padrão que a apresentadora adotou desde a estreia do canal de notícias.

A CNN enviou uma nota à coluna, confirmando a saída de Daniela Lima do canal. Leia a íntegra do comunicado:



"A CNN Brasil e Daniela Lima comunicam que decidiram pelo encerramento do contrato de maneira amigável, a pedido da jornalista.

Contratada na concepção do projeto, Daniela Lima foi fundamental na implementação e consolidação da CNN no país. Exímia repórter e apresentadora de talento raro, foi protagonista do jornalismo político desde a estreia da emissora, em março de 2020, e se tornou referência para inúmeros profissionais.

A CNN Brasil e o público que a acompanha agradecem pelo companheirismo e comprometimento de Daniela Lima e deseja sorte e sucesso no seu próximo desafio.

'Desejo vida longa à CNN Brasil, ainda mais sucesso a cada um dos profissionais que atuam no canal. Guardo profundo respeito e agradecimento por todo o aprendizado, oportunidade e liberdade de atuação que encontrei na casa, fundamentos que fizeram da emissora uma das maiores referências de jornalismo com qualidade do país', diz Daniela."

Carreira e formação

Além de apresentadora, Daniela Lima é jornalista e podcaster formada em Jornalismo Centro Universitário de Brasília (UniCeub). Daniela esteve no comando do telejornal CNN 360° como âncora desde sua inauguração, em março de 2020.

Antes, trabalhou na revista Veja e no jornal Correio Braziliense, e tornou-se repórter da Folha de São Paulo, onde atuou de 2010 a 2017, quando se tornou editora da coluna Painel. Já em agosto de 2019, foi contratada pela TV Cultura para substituir Ricardo Lessa no Roda Viva, e em dezembro do mesmo ano foi contratada pela CNN Brasil.