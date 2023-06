Divulgação Ikaro Kadoshi fala sobre representatividade e bastidores em Caravana das Drags













Há quem evidencie as habilidades performáticas das drags queens além do âmbito artístico, mas como um trabalho árduo e cansativo, à proporção de extravasar toda a energia no palco e esgotar todo o glitter nas maquiagens elaboradas e nos figurinos extravagantes. Ikaro Kadoshi, apresentador e consultor do reality show Caravana das Drags, contou sobre os desafios da produção do programa em se envolver com as dinâmicas da atração.

"Houve 200 pessoas trabalhando na produção [do Caravana das Drags]. Muitos não tinham tido contato com drag queens antes, então, toda a semana era um olhar curioso. Faziam bolão sobre quem seria o vencedor daquela semana", e explicou como a produção do programa se envolveu com o tema. "Todas as pessoas se engajaram ao ponto de trabalharem com glitter no rosto", contou nessa quarta (21) em evento promovido pela Amazon.





No reality show, produzido pelo Prime Video, dez drag queens de todos os cantos do Brasil competem pelo título de Drag Suprema enquanto viajam para várias cidades brasileiras em um ônibus decorado da forma mais extravagante possível. Caravana das Drags, apresentado por Ikaro e Xuxa Meneghel, possui desafios semanais, com eliminações a partir da avaliação dos jurados do programa.

Kadoshi, uma das estrelas da nova safra de drag queens no audiovisual, discorreu sobre as oportunidades que encontra no streaming. "Eu nunca achei que estaria vivo para ver a minha arte sendo mostrada para o mundo inteiro. É muito importante ver a cultura da drag pelo olhar brasileiro por meio da Prime Video ao redor do mundo", declarou, emocionado.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho