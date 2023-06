Reprodução/Instagram Fãs sugestionam à Globo contratar a ex-apresentadora da Gazeta Regina Volpato

















Encontro com Regina Volpato? Bom, para quem estava acostumado a ver a jornalista no Mulheres, da TV Gazeta, agora cogita assisti-la em outra canal. Isso porque desde a notícia de demissão da apresentadora empresa , o público tem clamado pela contratação da comunicadora em outras emissoras nacionais, sendo a principal delas a Globo.







Nas redes sociais, os internautas fizeram suas apostas. No Twitter, alguns jogaram bem alto: "Volpato na Globo ou na Band! Só vem", escreveu um. Outros, na mesma linha, ainda foram mais minuciosos e sugeriram: "Bem que a Globo poderia chamar ela pra substituir a Patricia Poeta", outros lamentaram a notícia: "Mentira? A maior que a Gazeta tinha! Meu Deus que emissora burra!", exclamou um usuário. Veja:



Ela ia arrasar na manhã da globo, ou à tarde mesmo — Dantas (@Dantinhas) June 20, 2023









Tomara que a @volpato_regina vá pra @tvglobo ela merece muito sucesso. — Rubens Eduardo 🏳️‍⚧️🏹💋 (@silmoreira16) June 20, 2023









Nossa, grande perda pra gazeta hein. Espero q Regina não fique muito tempo fora do ar. Ela seria perfeita nas manhãs da Globo.

Acho que desse vez sim a Regiane assume o Mulheres, e a Pamela fica no Revista. — zeh ro🍁 (@oisouzeh) June 20, 2023









Dados os palpites, resta-nos saber se as emissoras estão realmente de olho em um dos talentos mais promissores da televisão nacional. A TV Gazeta, por sua vez, rompeu o silêncio sobre o pedido de demissão de Regina do Mulheres na manhã desta terça-feira (20), e admitiu com exclusividade para a coluna que ainda não há uma definição sobre quem substituirá a apresentadora a partir de agosto. E esclareceu o corte de gastos do canal.

A redução salarial, inclusive, foi o ponto de discórdia entre Regina e Gazeta. A jornalista recusou o acordo, a emissora não abriu margem para negociação e sua saída ficou acertada. Até lá, a apresentadora cumprirá o aviso prévio normalmente, com seu salário congelado, sem a redução dos 20% que os demais talentos terão em suas folhas de pagamento.

Mesmo sem ter engatilhado com nenhuma concorrente, resta-nos esperar e ver quais serão os próximos rumos da comunicadora na televisão.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho