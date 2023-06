Reprodução/Instagram Regina Volpato é apresentadora do Mulheres; ela pediu demissão da TV Gazeta





Regina Volpato está com os dias contados para deixar o Mulheres. Ela se recusou a aceitar a imposição da redução salarial de 20% feita pela TV Gazeta aos maiores salários da casa e acertou sua demissão. Ela ficará no comando do vespertino mais longevo da TV brasileira somente até a primeira quinzena de agosto. Até o momento, não se sabe quem assumirá sua vaga.







A coluna procurou a assessoria de imprensa da Gazeta na manhã desta segunda-feira (19), pedindo um posicionamento a respeito do assunto. No final da tarde, recebemos apenas um retorno de que somente amanhã a direção da casa enviaria um posicionamento oficial e nos foi solicitado que esperássemos por esta resposta. Mas como meu colega Flávio Ricco acabou de soltar em sua coluna no R7, não há mais como aguardar.

A Gazeta impôs a redução salarial a todos os apresentadores que são líderes de atrações da casa. Além de Regina Volpato, entraram na lista Regiane Tápias, Carol Minhoto e Michelle Gianella. Nada era negociável. A ordem que veio de cima foi "quem não aceitar, está fora". Regina não topou. E a casa não fez questão de negociar um acordo.

O assunto vinha sendo tratado com muita cautela nos bastidores, porque a Gazeta não tinha planos em fazer uma grande contratação no mercado para substituir o principal nome de seu elenco. A ideia é promover algum talento da casa ao posto. Regiane Tápias e Pamela Domingues são as principais apostas.

Regina ficará no ar até a primeira quinzena de agosto. Até lá, cumprirá o aviso prévio normalmente, com seu salário congelado, sem a redução dos 20% que os demais talentos terão em suas folhas de pagamento. Ela está de saída sem ter nada engatilhado com nenhuma concorrente. Mas convites não faltarão.

A coluna aguarda o posicionamento da TV Gazeta sobre o pedido de demissão de Regina Volpato e também sobre a imposição da redução salarial de seus apresentadores. O texto será atualizado quando a emissora se manifestar.