Reprodução/Instagram Camilly Victória está namorando a norte-americana Daze





Pouco depois do relacionamento entre Camilly Vitória, filha de Carla Perez e Xanddy Harmonia, vir à tona ao público, a namorada da jovem fez uma declaração para a amada nas redes sociais. Daze repostou uma foto da moça e fez questão de comentar sobre sua beleza: "Meu Deus, você é tão linda. Você fica bem em qualquer coisa que veste", escreveu nesta sexta-feira (15).







A declaração aconteceu dias depois da história do casal ter sido conhecida pelo público. Na semana passada, a coluna contou em primeira mão que Xanddy não havia ficado feliz com a escolha da filha de se relacionar com uma mulher.

As informações vieram de dentro do núcleo da família. E o ponto principal dessa discórdia é o fato de que todos ali são evangélicos. Xanddy não reagiu nada bem e ficou muito, digamos, decepcionado. Carla é quem tem tentado fazê-lo encarar a situação com naturalidade, mas até o momento ele ainda não deu o braço a torcer, e a relação com Camilly anda estremecida.

Como a jovem, que tem investido na carreira musical, chegou a ter uma relação sólida com um homem no passado, o rapper Red Rum --com quem namorou até março do ano passado--, Xanddy nunca desconfiou que sua filha pudesse se interessar por pessoas do mesmo gênero.

Xanddy se pronunciou após notícia

No entanto, depois da enxurrada de comentários negativos acerca de sua postura, Xanddy veio às redes sociais para afirmar que apoia Camilly:

"Os nossos filhos, Camila e Vitor, são livres. Inclusive, já são adultos também.E qualquer escolha, que façam julgando sempre a felicidade deles. Obviamente tanto eu quanto a Carla estamos aqui para apoiá-los e amá-los. Tenho certeza que é assim que se sentem, porque os criamos na base do amor e respeito", disse.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.