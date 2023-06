Reprodução/Band Milton Neves no programa Terceiro Tempo





Antes considerado como o "rei do merchandising", Milton Neves passou a desagradar os anunciantes do Terceiro Tempo . Por isso, o programa que estreou em 2008 teve seu fim decretado para a última semana de junho. O título será substituído por uma nova atração comandada por Craque Neto, também apresentador dos Donos da Bola.







De acordo com fontes da coluna, Milton passou a deixar os anunciantes irritados com seu novo jeito de apresentar as marcas. Antes animado e descontraído, o jornalista começou a falar o texto comercial sentado e errava informações.

A situação, inclusive, ficou tão insustentável que a Band precisou interceder quanto as reclamações do time comercial sobre a condução de Milton Neves.

Outra situação que causou o final do Terceiro Tempo foi a saúde do jornalista. Após a morte de sua esposa Lenice, em agosto de 2020, Milton passou ter diversos problemas. Ele chegou a cair algumas vezes nos estúdios de gravação ao ponto de ser socorrido por uma ambulância.

A coluna procurou a Band por uma posição em relação as informações apuradas, mas não respondeu até o fechamento. Caso o faça, o texto será atualizado.

Milton terá quadro em novo programa de Neto

Com o fim do Terceiro Tempo, o jornalista não sairá de vez da Band. Além das participações na rádio, o veterano terá um quadro no Apito Final.

A emissora reviverá o sucesso “Gol: O Grande Momento do Futebol” . O programa começou a ser transmitido na década de 1980 pelo apresentador Alexandre Santos, e Milton o assumiu de 1999 até 2001.

Em 2009, o titulo voltou ao ar como um quadro do Terceiro Tempo até que foi retirado novamente da grade em 2016 após a emissora perder os direitos de exibição do Campeonato Brasileiro.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.